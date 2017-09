ŠKANDÁL! Takto prichádzame o bohatstvo: Iba za jediný deň vyviezli celé vlaky a 75 kamiónov dreva!

Vagóny plné guľatiny dreva zachytil čitateľ z Oravy. Hovorí o kynožení a rabovaní slovenských lesov, pričom sa pýta, či to niekedy skončí. „Čo tým našim deťom ostane? Plný vlak guľatiny smer Kraľovany a asi 75 kamiónov smer Poľsko. A to je reč len o jedinom dni. Srdce puká,“ pohoršuje sa Vendelin Luptak.

Drancovanie dreva podľa čitateľových fotiek pohoršilo množstvo Slovákov. „Sme fakt sprostí, že sa na takéto niečo prizeráme,“ hneval sa jeden z diskutujúcich. Podobne reagovali aj ďalší. „O pár rokov si budeme my alebo deti kupovať kyslík. Je mi do plaču, ako si ničíme to najvzácnejšie. A kompetentní nerobia nič, len si balia vrecká a nerozmýšľajú, čo bude o pár rokov,“ píše Monika.