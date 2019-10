Došli vám nápady na výlety? Skúste týchto 9 miest, je na nich najkrajšia architektúra

Monumentálne mrakodrapy sveta. Vyrážajú dych, a to na ne stačí pozerať z diaľky. Tie najslávnejšie však ponúkajú možnosť návštevy a vyhliadky na mestá, v ktorých vyrástli. A aký je to pocit, ak si môžete dopriať večeru na niektorej z najvyšších budov sveta? Poďme sa pozrieť spolu.

Keď sa povie slávny mrakodrap, zrejme si väčšina ľudí spomenie na aktuálne najvyššiu budovu sveta, slávnu Burj Khalifu v Dubaji. S 830 metrami bude budiť obdiv, aj keď ju niečo výškovo prekonaná.

Ide totiž o zaujímavé technické dielo s mnohými neuveriteľnými vychytávkami, či už ide o špeciálne dvojité sklo, ktoré odráža slnečné žiarenie a zabraňuje prehriatiu budovy, alebo o dômyselný systém na rozvod vody a klimatizovanie. Nie je však jediným zaujímavým mrakodrapom, ktorý sa oplatí navštíviť.

Ten najlepší

Ak budete mať možnosť, navštívte šanghajské Svetové finančné centrum. V roku 2008 získala táto budova titul Najlepší mrakodrap sveta. Takmer pol kilometra vysoká budova je netypická veľkým otvorom pod svojím vrcholom. Nielenže umožňuje znižovať nápory vetrov a prúdiaceho vzduchu, v duchu čínskej mytológie tiež umožňuje prelety drakom.

Z Ázie do Európy

Viete, kde stojí najvyššia budova v Európskej únii? Zatiaľ v Londýne. Nesie názov Shard London Bridge a jej názov sa zhoduje s jej neobvyklým výzorom v tvare črepu. Ak máte voľných 25 alebo viac libier, môžete si kúpiť vstup na vyhliadku s garantovaným počasím, s pohárom šampanského a spomienkovými fotkami.

Dvojnásobný pamätník

Aj keď dva z (neslávne) známych mrakodrapov na Manhattane už dávno panorámu ostrova nezdobia, na ich mieste dnes nájdeme vežiak s názvom One World Trade Center. Ide o 541 metrov vysoký pamätník. Pripomína si nielen obete teroristických útokov, ale zároveň svojou výškou 1776 stôp vzdáva úctu roku, v ktorom bola podpísaná Deklarácia nezávislosti.

Nazrime teraz do Ho Či Minhovho mesta vo Vietname. Nájdeme tu Bitexco Financial Tower. Táto jedinečná budova bola dokončená v roku 2010 a je inšpirovaná lotosom, národným kvetom Vietnamu. Výhľadová plošina vystupuje do priestoru rovných 22 metrov. Len pre odvážnych!

Keď jedna mešita nestačí

A čo poviete na Kráľovské centrum v Rijáde? Zaujímavosťou je, že aj keď v meste majú stavby povolené využívať len 30 poschodí, neobmedzuje to samotnú výšku budovy. Architekti práve z tohto dôvodu do mrakodrapu zakomponovali otvor. V Kráľovskom centre nájdete hotel, obchodné centrum, banku a dve mešity. Jednu výlučne pre ženy a druhú klasickú na 77. poschodí.

Aj keď o Hong Kongu počúvame v poslednej dobe v iných súvislostiach, táto zaujímavá budova vznikla v meste ešte v roku 1990 a je známa ako Bank of China Tower. Svojho času bola najvyššou budovou postavenou mimo USA. Vyslúžila si tiež mnoho kritiky, lebo svojím tvarom nerešpektuje zásady feng šuej.

Jej vyhliadkovú plošinu si napriek tomu nenechajte utiecť.Známe veže v Kuala Lumpur nájdete pod anglickým označením Petronas Towers. Dvojičky vysoké takmer pol kilometra (451,9 m) sa rozhodne oplatí navštíviť. V jednej z veží sídli ťažobná spoločnosť, no tá druhá je určená na zábavu. Ostaňme ešte v Ázii. Tentoraz nejde o dvojičky, ale hneď o tri veže známe ako Marina Bay Sands v Singapore.

Popravde je jedno, z ktorej strany ich budete obdivovať, sú úžasné zo zeme, zo vzduchu i z rôznych uhlov. Ide o skutočný monument. Nájdete v nich hotel, kasíno, múzeum, divadlá, nákupné stredisko, reštaurácie i byty. V pohodlí sa do nich zmestí 45 tisíc ľudí. A zabudnúť nesmieme na najslávnejší „nekončený" bazén sveta!

Sú to krásy krás! Presvedčte sa o nich v našej GALÉRII!