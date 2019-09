Lietajúci inžinier, stará marhuľa a vinár...

Miesto, kde sa stretáva história, príroda a vinárstvo si zvolil za svoj domov aj Marek Špalek, syn zakladateľa, ktorý sa v rodinnom podniku stará o obchod a marketing. Priamo za ich vinárstvom stojí novostavba domu, ktorá sa musela vysporiadať nielen s danými limitmi tejto pamiatkovej zóny, ale aj špecifickým požiadavkou – zachovať starú marhuľku.

História Nového Šaldorfu sa píše už od stredoveku – predel priniesol rok 1945, keď pôvodné nemecké obyvateľstvo po šesťsto rokoch muselo opustiť svoje domovy aj slávnu vinicu Kuhberg, dnes nazvanou Kraví hora. Medzi novousadlíkmi, predovšetkým z Valašska, sa čoskoro našlo pár odvážnych, ktorí sa síce do vinárstva pustili, ale tým zase skomplikoval osud komunistický režim. Jedným z nich bol otec aj Františka Špalka, zakladateľa vinárstva. Až po roku 1989 bolo možné uskutočniť ich sny a plány, ako je pestovanie vinice v bio režime, výroba prírodných vín, kvasených divokými kvasinkami či vybudovanie prvej pivnice s gravitačnou prevádzkou na Znojemsku. Asi najmarkantnejším potvrdením toho, že ich cesta je správna, bolo získanie titulu Vinárstvo roka 2015.

Marek Špalek predstavuje už tretiu povojnovú generáciu rodu a Šaldorf už je pre neho skutočným domovom, krajinou, ku ktorej patrí. Rozhodol sa preto pre výstavbu domu práve tu – na svahovitom pozemku s výhľadom na vinice, navyše s prianím, aby stavba neohrozila starý strom. Architektonického riešenia sa chopil Tomáš Havlíček, člen ateliéru nezávislých profesionálov „Létající inženýři“, ktorý má za sebou úspešnú realizáciu vinárstva Krásná hora a štýl, ktorý pred časom sám architekt nazval „neorustikálny“, zodpovedal predstavám zadávateľa.

„Stavba sa nachádza v pamiatkovej zóne Modré sklepy, preto sme museli rešpektovať rozmerové a výškové obmedzenia. Vonkajšia stránka budovy bola tiež daná – umiestnenie okien, dverí, sedlová strecha. Zborili sme starú lisovňu a ponechali sme zhruba storočnú pivnica. Zadanie od stavebníka? To bolo náročné vo viacerých ohľadoch, najmä v tom, ako vtesnať na malý pozemok dvojnásobok obytného priestoru. Všetky možné stavebné limity sme museli vyťažiť na maximum a plochu ešte zmenšilo to, že sme museli ponechať starú marhuľku. Vznikli tak dole tri „kajuty“, spálňa a zvyšok je voľný priestor na piatich poschodiach a 80 m2. Súčasťou zadania bolo i to, že tu nebude klasická obývačka ani televízor a vo všetkých miestnostiach vrátane kúpeľne musí byť okno. Sú to v podstate také obytnej schody,“ hovorí s nadsádzkou architekt.

„Okrem týchto predstáv o vzhľade a funkcii sme chceli, aby bol dom navrhnutý z materiálu, ktorý má dobré tepelnoizolačné vlastnosti – nechceli sme klimatizáciu ani vonkajšie zateplenie. Pán architekt nám na základe predchádzajúcich skúseností odporučil stavebný systém Ytong, konkrétne tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ,“ dodáva k stavebnému riešeniu majiteľ.

„Ocenili sme tiež tvarovateľnosť tohto materiálu – v exteriéri je to atypické ostenie okien a tiež luxfery vo fasáde, ktoré tvoria určitý ornament, to Ytong umožní veľmi ľahko a bez odpadov. Rovnaká situácia bola na niekoľkých miestach v interiéri,“ uvádza Tomáš Havlíček.

Súčasťou celkového konceptu sú aj zákazkové remeselné práce dverí z masívneho dubu a kovania. Podľa návrhu architekta vznikol aj minimalistický a funkčne premyslený nábytok z masívu. Autorov pojem „neorustikálny“ tak dostáva komplexný význam – predstavuje kombináciu tradičných materiálov, remeselnej práce, voľnú citáciu vidieckeho domu a súčasne moderné bývanie s citom pre funkčnosť a dizajn. „Svojím spôsobom sa tu spájajú tradície aj v širšom slova zmysle – jediné, čo tu po pôvodnom nemeckom obyvateľstve zostalo, keď sa moji predkovia prisťahovali, sú staré hodiny. Sú jediným historickým solitérom v našom dome a som rád, že tu našli svoje dôstojné miesto,“ dodáva Marek Špalek.



