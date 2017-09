Otvorený ako dobré srdce: Moderné bývanie Lucy a Jacka si zamilujete!

Zaujímavá je už samotná budova, v ktorej sa dvojpodlažný loft s rozlohou 158 štvorcových metrov nachádza. Známa pod názvom 1310 East Union má oceľovo- -betónovú konštrukciu s charakteristickým krížovým prvkom na celopresklenej fasáde, na ktorú sú orientované všetky obytné plochy. Architektonické štúdio Miller & Hull Partnership za ňu v rokoch 2001 až 2003 získalo niekoľko významných ocenení AIA Awards.

Staré s novými

S požiadavkou na maximálne otvorenie pozdĺž celého priestoru sa mladý pár obrátil na štúdio SHED Architecture & Design. Hlavnou výzvou bolo napriek otvorenej dispozícii vytvoriť v priestore samostatné funkčné celky a zladiť nové zariadenie s existujúcimi materiálmi a štruktúrami. Základ bol daný samotnou stavbou, na ktorej nebolo potrebné nič meniť, len zrenovovať povrchové úpravy.

Lucy a Jack sa zhodli na tom, že si ponechajú betónové podlahy, ktoré štýlovo sedeli s existujúcou konštrukciou čiernych oceľových nosníkov a pozinkovaného plechového podhľadu. Túto trojicu materiálov doplnili o sivé betónové tehly, antikoro a drevo, ktoré vnieslo do interiéru pocit tepla a útulnosti.

FOTO: Architektúra podľa feng šuej. Každý detail tohto krásneho domu je dotiahnutý do dokonalosti!

Betón, sklo a oceľ: Navštívte sa nami modernú vilu inšpirovanú sochárstvom

Srdce priestoru

Pevným akcentom v priestore spoločenskej zóny sa stala kuchyňa s priehľadom na novovytvorenú galériu s pracovňou nad ňou. Pracovný a odkladací priestor kuchyne rozšírili o ostrovček s príručným sedením. Osadili doň aj zabudovanú mikrovlnnú rúru, ktorú vtipne pripojili zo stropu pomocou špirálovitej elektrickej šnúry. Kým na ostrovčeku navrhli masívnu pracovnú dosku, ostatná kuchynská linka má antikorový povrch. Tapeta s geometrickým vzorom z dielne miestneho dizajnéra Briana Paqueta dodáva priestoru s drsnými materiálmi jemnosť a pohyb.

Práca so svetlom

Pôdorys loftu prechádza pozdĺž celej budovy, preto má k dispozícii dostatok denného svetla na oboch koncoch. Kým na jednej strane je to veľkorysý spoločenský priestor, na opačnej strane sa nachádza spálňa. Aby architekti splnili požiadavku Lucy a Jacka na otvorenú dispozíciu a zároveň prepustili dostatok svetla do šatníka pri spálni, jeho steny vytvorili z perforovanej ocele. Zachováva si tak industriálny ráz loftu. Vstupné priestory vnútri dispozície tiež potrebovali lepšie presvetlenie. Autori si pomohli veľkoplošnými zrkadlovými stenami vrátane dvier do spálne, ktoré odrážajú denné svetlo zo spoločenskej zóny.

Rekonštrukcia, ktorá sa podarila: Opustený ranč zo 60. rokov dostal nový šat!

Romantická idylka na anglickom vidieku: Táto chalúpka vás skutočne dostane!

Autor: Inéz Búci