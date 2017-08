Betón, sklo a oceľ: Navštívte sa nami modernú vilu inšpirovanú sochárstvom

>>> Bývanie v celej svojej kráse si môžete pozrieť priamo TU <<<

Moderná architektúra, to už dávno nie sú len rovné steny, pár okien, predzáhradka a komín. Ide o do detailov prepracovaný koncept prostredia v ktorom sa bude stavať, kombinácii materiálov, tvarov, farieb a konečnej atmosféry celého projektu. Jeden z takých by sme vám dnes radi predstavili. Pôjdeme na návštevu do ďalekej Kalifornie, čo vy na to?

Biela, sivá, karamel a dotyk kráľovskej modrej. To je farebná paleta interiéru, ktorý s nami navštívite

Veľký, betónový polkruh víta návštevníkov v prostredí panenskej prírody. Táto stavba sa rozhodne nepýši pravými uhlami a ani malými oknami. Obvodové steny sú vytvorené z tvrdého skla tak, aby sa docielila dokonalá súhra interiéru s exteriérom. Sklá podopiera pohľadový betón bez povrchovej úpravy a studená oceľ. Aj napriek týmto materiálom sa nedá povedať, že by stavba pôsobila veľmi studene či sterilne. Ide len o akýsi model moderného umenia, ktoré sa navyše prejavuje aj v lomených stropoch, schodiskách či záhradnej architekúre. Minimalistické zariadenie domu potom necháva tejto kráse vyniknúť a povedzme si pravdu, introvert by si tu veľa neužil. Strategické umiestnenie uprostred vysokých stromov však dáva napríklad aj kúpeľni za sklenenými dverami potrebnú intimitu. A čo sa najviac zapáčilo nám? Rozhodne kuchyňa! Pozrite sa sami.

