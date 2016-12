Aj celebrity majú svoje „bokovky“: Aha, ktorí slávni jednoducho nemajú dosť!

Dovolenkové destinácie celoročne praskajú vo švíkoch. V dnešnej, uponáhľanej dobe si čoraz viac ľudí dopraje sedem či štrnásťdňovú dovolenku hoci aj mimo letnej sezóny na to, aby si telo aj myseľ oddýchla od každodenných náročných povinností v práci, či doma. Hotelierstvo je preto v súčasnosti vyhľadávanou lokalitou investorov a prepadli mu aj niektoré známe tváre!

Robert De Niro je hercom telom aj dušou, no svoju šikovnosť nezaprie ani v podnikaní. Otvoril si totižto hotel v hlavnom meste Filipín. Nobu Hotel Manila je úžasným komplexom s viac ako 300 izbami, krásnymi bazénmi, výhľadom na celé mesto a reštauráciou s michelinským kuchárom.

To, že ani ženy sa neboja púšťať do samostatného podnikania, potvrdzuje aj slávna Elizabeth Hurley, ktorá v súčasnosti stvárňuje v seriáli The Royals zvrátenú hlavu britskej monarchie. V srdci Londýna si otvorila hotel s 56 izbami, ktoré zdobí nadčasový dizajn vo farebnej schéme tmavomodrej a fialovej farby, doplnený tmavým dreveným obkladom, olejomaľbami či metalickými detailmi.

Úžasný, rozprávkový hotel v Kalifornii vlastní aj herec Clint Eastwood. Ten bol v 80. rokoch starostom malého mestečka Carmel, kde pred zbúraním kúpou zachránil starý ranč. Dnes je z neho romantické sídlo vhodné na organizovanie svadieb či romantické medové týždne so skvelou reštauráciou, dvoma desiatkami akrov okolitej prírody a prístup na pláž s výhľadom na Pacifik.

Viac sa dozviete v našej fotogalérii pod článkom.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk