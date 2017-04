FOTO: Zaujíma vás moderná, energeticky úsporná, ekologická architektúra? Tento dom stojí za to vidieť!

Požiadavka nových majiteľov pozemku v anglickom Norfolku na architektov zo štúdia Platform 5 Achitects bola na moderný dom, ktorý by zapadol do svojho prírodného prostredia a ladil so štýlom tradičných domov so šikmou strechou, typických pre tento región.

Hlavná myšlienka pri tvorbe domu sa točila okolo prepojenia interiéru s prírodným okolím.

Fasádu domu obložili dreveným šindľom, ktorý vytvoril príjemnú prírodnú textúru a dom lepšie zapadol do svojho prostredia. Centrálna spoločenská zóna ponúka panoramatický priehľad na jazero. Priečelie domu má jednoduchý výraz troch menších domov so sedlovou strechou. Súkromná strana domu otočená k jazeru uprednostnila veľkoplošné presklené plochy podporujúce výhľad z interiéru na okolitú krajinu.

Dom má slúžiť na relaxačné účely a tak je aj koncipovaný. Časť terasy je prekrytá, takže domáci tu môžu sedieť aj počas daždivých dní.

Dispozícia domu je usporiadaná tak aby mohla byť využívaná flexibilne podľa potrieb rodiny. V spodnej časti sa nachádza veľká spoločenská zóna s kozubom, kuchyňou a jedálňou. Točitým schodiskom sa vychádza na poschodie s troma spálňami a kúpeľňami. Architekti navrhli takmer všade elegantný vstavaný nábytok.

Dom bol navrhnutý s ohľadom na udržateľnosť. Južná presklená fasáda prináša solárne zisky, v letnom období zas jej zapustenie hlbšie pod strechu eliminuje prehrievanie interiéru. Dom je dokonale vzduchotesný s efektívnym systémom rekuperácie.

Autor: ii/ipeknebyvanie.sk