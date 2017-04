Písal sa rok 1990, kedy sme v kinách videli malého Kevina McCallistera po prvý krát zostať samého vo veľkom dome. Film sa okamžite stal hitom aj vďaka charizmatickej postave malého blonďavého chlapca, ktorý šikovne vyhráva boj s párom zlodejov, ktorí si robia zálusk na krádež v jeho krásnom dome. A o tom dnes bude reč.

Herec, Maculay Culkin dnes zapĺňa titulky bulvárnych plátkov po svete vďaka svojim závislostiam a neohrabanému vzhľadu, no dom, v ktorom si ako malý zahral sa naopak zmenil do krásy. V roku 2012 trojposchodové krásne sídlo kúpil nový majiteľ a podstatne zmenil jeho interiér. Pravdou je, že kuchyňa, vstupná hala a väčšina prízemia budovy spolu so suterénom boli skutočnými miestami natáčania a teda dom nebol využitý len z exteriéru ako to vo väčšine filmov býva, kedy sa štáb pri jednotlivých scénach presunie do umelo vytvreného štúdia.

Bonus: Nedávno sa objavilo zaujímavé spojenie tohto krásneho domu, s jedným z najznámejších seriálov – Priatelia. V poslednej sérii sa totižto pár Monica a Chandler sťahujú do nového domu a v scénach sa jeho výhľad dokonalo zhoduje s tým, ktorý vlastnila rodinka McCallisterovcov. Náhoda?

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk