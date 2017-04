Jemné hojdanie na vlnách: Tento mini houseboat plný dreva a zelene si zamilujete!

>>> Pozrite si tento houseboat zblízka v našej fotogalérii <<<

Houseboat nie je pre naše vnútrozemské podmienky veľmi typickým druhom bývania vzhľadom k tomu, že vodných plôch u nás nie je toľko ako v prímorských krajinách. Aj tak to však nie je niečo, s čím by sme sa nikdy nestretli. Je to akési bývanie plávajúce na vode, pozor, nie vždy však motorizované. Dnes vás zoberieme na virtuálnu prehliadku takéhoto zaujímavého domova, ktoré je netypické minimálne množstvom zelene, ktorú ukrýva. Pozrite sa sami.

Houseboat ukotvený v zálive Friday Harbor pri ostrove San Juan Island pochádza už z roku 1989 a ponúka útulné bývanie na rozlohe 56 m2. Jeho súčasná trhová cena je 550 000 dolárov a nový majiteľ si za ňu užije jemné hojdanie na vlnách s výhľadom na oceán za chrbtom.

Steny interiéru tohto zaujímavého bývania sú pokryté drevom, čo mu síce uberá na svetlosti a opticky aj veľkosti priestorov, no pôsobí útulne a domácky. Napriek malej rozlohe mini domčeku na vode nechýba absolútne nič. Nájde sa tu mala kuchynka s jedálenským stolom spojená s obývacou miestnosťou, je tu kúpeľňa s vaňou, krásna terasa plná kvetov a rastliny hrajú hlavnú úlohu aj na poschodí domčeka. Tu je totižto plnohodnotná spálňa s manželskou posteľou a uzatvorená galéria s posedením a východom na balkón.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk