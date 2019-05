Byt v centre mesta je tento rok out: Pozrite sa na absolútny trend v bývaní

Preplnené sivé mestské aglomerácie už začínajú byť poriadne out. Ak chcete vidieť najnovší trend v bývaní, pozrite si tieto netradičné domčeky v prírode. Uchvátia vás!

Chystáte sa postaviť si malú chatku niekde v lone prírody, ďaleko od mestského ruchu alebo hľadáte ten svoj ideálny domček na víkendy, kde by ste trávili každú voľnú chvíľku? Nie ste sami, čaro (takmer) divočiny a jednoduchý život bez zbytočného luxusu majú mnohí v obľube. Čo by ste povedali na niektorý z týchto domčekov?

Aj keď je praktické žiť v meste, kde máte všetko pekne po ruke - od práce, obchodov, cez kultúru až po potrebné zázemie, je nutné aspoň raz za čas utiecť do náruče prírody, kde môžete zabudnúť na všetky starosti, a kde vás nezastihne dokonca ani dostatočný signál mobilných operátorov. Znie vám táto predstava ako rajská hudba?

Jedno múdre porekadlo hovorí, že v jednoduchosti je krása. A práve túto jednoduchosť hľadajú mnohí v horských chatkách, domčekoch či v iných príbytkoch, ktoré síce neoplývajú modernými vymoženosťami, umožnia vám však nerušene si pripraviť tradičný pokrm v sporáku na drevo, či prečítať knihu bez vyrušovania otravnými susedmi, za rachotu automobilov.

Jednoduché, drevené i murované

Nemusíte utekať len pred pracovnými povinnosťami či stresom. Pobyt v jednoduchom domčeku kdesi uprostred lesov, na horách či pri jazere môže byť vynikajúcou skúsenosťou aj pre deti. Hlavne pre tie z mesta, ktoré považujú latrínu za totálnu exotiku a varenie na ohni, jednoducho, nemajú kde odskúšať.

Pokojne v hojdacej sieti

Už ste si takýto pobyt skúsili? Ak sa vám skutočne zapáčil, začnite si hľadať „ten svoj domček" alebo jednoduchú chatku. Nie všetky sú síce obývateľné po celý rok, v letných mesiacoch vám však môžu ponúknuť príjemnú úľavu od rozpáleného mesta.

Natiahnite si hojdaciu sieť pomedzi stromy a pokojne relaxujte. S trochou šťastia bude váš domček v lese obývateľný aj počas vrcholiacej hubárskej sezóny.

Alebo by ste radšej rybárčili?

Dom s menším člnom neďaleko vody a mnoho pokojných zákutí, kde môžete v tichu pozorovať prírodu a čarovať s udicou, to môže byť lepšia dovolenka než v najluxusnejšom zahraničnom rezorte. Čo poviete, nebola by to dobrá investícia do nasledujúcich rokov?

Ak si nie ste istí, nechajte sa presvedčiť vďaka našej GALÉRII. Dokonalé.

