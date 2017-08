Romantická idylka na anglickom vidieku: Táto chalúpka vás skutočne dostane!

>>> Zamilujte sa do tohto miesta v našej FOTOGALÉRII <<<

Krása architektúry nás nikdy neprestane fascinovať. Ukázali sme vám najkrajšie stavby sveta zo vtáčej perspektívy, nadchli sa pre mini domček, na ktorom odvážna Jenna precestovala celučičký svet, ukázali vám unikátny slovenský projekt ekologického bývania alebo predstavili budovu s fasádou poskladanou z 900 obyčajných stoličiek. Dnes vás pozývame návštevu ďalšieho jedinečného bývania. Tentokrát však nepôjde o žiadny novodobý, exkluzívny projekt, no krásnu chalúpku s romantickou atmosférou ďaleko od všetkého.

Ak sa vám tento rok ešte nepodarilo ísť si oddýchnuť na dovolenku a vo svojich záložkách máte len tropické destinácie a číhate na každý last minute zájazd, dnes vás možno prehovoríme na odlišný nápad. Užite si romantický pobyt s partnerom v idylickej chalúpke na západe Anglicka so všetkým, čo k tomu patrí. V horách Malvern Hill je ukryté krásne miestečko s jablkovým sadom, jazierkom zo 14. storočia a malou chalúpkou ako z rozprávky. Jej príbeh siaha do 16. storočia a aj napriek tomu, že na prvý pohľad sa môže javiť ako stará, ošarpaná stodola, ukrýva útulné bývanie v jednej izbičke.

Okrem toho v tejto "zrúcanine" nechýbajú ani moderné vymoženosti ako napríklad wi-fi pripojenie, plne automatický kávovar, LCD televízor alebo profesionálne vybavenie kuchyne. A to všetko v lone prírody a pozemku veľkého celých 16 akrov. Krása, čo poviete?

