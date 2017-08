S čarom minulosti: Navštívte s nami staroveké kamenné múry premenené na krásne moderné bývanie

>>> Toto krásne bývanie si môžete pozrieť zblízka v našej FOTOGALÉRII <<<

Rekonštrukcii tohto priestranného kamenného domu venoval architekt Gloria Duran Torrellas osobitnú dávku úsilia. Jeho cieľom bolo priniesť do pôvodne pochmúrneho a temného interiéru, ktorý vytvárajú kamenné múry a drevené trámy, prirodzené svetlo a vzdušnosť, začleniť doň nové materiály najvyššej kvality a zariadenie v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti. Nezaobišiel sa pri tom bez úpravy dispozície a búrania priečok s tým spojeného.

Nový návrh zachováva štrukturálne a architektonické prvky starých usadlostí a spája ich s moderným interiérovým dizajnom. Staroveké kamenné múry, strecha a podlahy sú tepelne izolované a dopĺňajú ich elegantné presklené plochy v čiernej oceli s izolačným dvojsklom. Dom má aj solárne panely, ktoré prispievajú k zásobovaniu teplou vodou. Všetko osvetlenie je pomocou LED technológie.

Tri priateľky znovu renovujú: Posaďte sa, pretože z tejto rekonštrukcie spadnete na zadok!

Rozsiahly interiér

Obytných takmer osemsto štvorcových metrov je rozložených na dvoch podlažiach. Na vstupnú halu s pôvodným schodiskom do prvého podlažia nadväzuje z jednej strany veľký apartmán s katalánskou klenbou. Tvorí ho spálňa, obývacia izba a kúpeľňa. Na druhej strane je knižnica s útulným kozubom.

Otvára sa do vínnej pivnice, tiež s klenbovým stropom. Odtiaľ sa prechádza do hlavnej obytnej miestnosti domu, ktorá prekvapí vysokými drevenými trámovými stropmi a veľkoplošnými oknami. Vďaka nim je priestor zaplavený svetlom a pôsobí ľahko a vzdušne. Obývacia miestnosť so zaveseným kovovým kozubom a s jedálňou má priamy vstup na vonkajšiu verandu. Rozsiahla kuchyňa je v bezprostrednom susedstve s obývacou miestnosťou i vonkajšou letnou jedálňou s veľkým grilom. Schodisko z haly vedie na galériu s originálnou ručne položenou dlažbou.

Galéria slúži ako pracovňa. Cez ňu sa prechádza do spálne so šikmým dreveným trámovým stropom. Cez otvorený obývací priestor spálne s veľkými oknami vidieť do obývacej izby a cez ňu až do záhrady.

PRED a PO: Mestský dom sa zmenil na nepoznanie. Prišlo drevo a s ním elegancia

Plný prirodzenosti

Interiéru dominujú prírodné materiály – staré drevené trámy a pôvodné kamenné steny a budia jedinečný naturálny dojem. Architekt ich citlivo kombinuje s originálnymi kúskami. Jedným z nich je dizajnový kozub s otvoreným ohniskom z lakovanej uhlíkovej ocele. Je natočený tak, aby ho mohli vnímať sediaci na blízkych veľkých pohovkách aj pri vzdialenejšom jedálenskom stole s dizajnovými ikonickými stoličkami. Pokojnú atmosféru celého vnútorného priestoru umocňuje popri pohodlnom nábytku kombinácia neutrálnych farieb. Sivá, biela a krémová vytvárajú príjemný mäkký interiér.

FOTO: 12x NAJkrajšie areály univerzít z celého sveta. Naše internáty sa môžu schovať!

Rekonštrukcia, ktorá sa podarila: Opustený ranč zo 60. rokov dostal nový šat!

Autor: Adela Motyková