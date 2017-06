Stojí za to vidieť: Úžasný zvonku aj zvnútra

Základná myšlienka návrhu domu bola vytvoriť pre jeho obyvateľov z pohľadu zvnútra dojem akoby žili v prírode. Napriek osadeniu do tesnej blízkosti vysokých stromov, všetky ostali zachované a s úctou zakomponované do architektúry. Hlavná fasáda je orientovaná na slnečnú južnú stranu s výhľadom na blízku rieku.

>>> Prezrite si zaujímavú architektúru vilu zo všetkých strán, ako aj jej interiér <<<

Zasadená v lese

Vstup do budovy sa nachádza na medziposchodí s výhľadom na rieku a lesy, kde je situovaná kuchyňa a jedálenský kút. O pol úrovne vyššie je spoločenská zóna s veľkorysým stropom a celopresklenou fasádou, ktorá akoby vnášala kus okolitej prírody do interiéru. Cez obývačku sa prechádza do spálne, ktorá je čiastočne zapustená do svahu, ale rovnako ponúka výhľad do zelene.

Zasadenie časti stavby do terénu minimalizuje tepelné straty, a spolu s geotermálnym vykurovaním a inteligentnými systémami rekuperácie a prirodzeného prívodu vzduchu umožnili optimalizáciu prevádzkových nákladov budovy. Materiálovo sa tu stretli prírodné materiály – drevo, kov a betón. Spektrum sivých tónov na obklade má evokovať farebnosť brezovej kôry na pníku, ktorý sa nachádzal na mieste dnešnej stavby.

Architektonický skvost: Stavba inšpirovaná vzormi prírody

TÁTO ekologická stavba dostala významné ocenenie.

Autor: ib