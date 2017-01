Toto je najluxusnejší hotel sveta: Za jednu noc zaplatíte 100 000 dolárov!

Stephen Hung je podnikateľ, ktorý má na svojom účte bilióny. Aj preto sa rozhodol investovať 1,4 bilióna dolárov do projektu najluxusnejšieho hotela sveta. „The 13“ sa nachádza v mekke gamblingu, v meste Macau na juhu Číny. Dokopy sa tu nachádza 200 súkromných apartmánov (najmenší má rozlohu 185 m2), v každej z nich vlastný komorník 24 hodín denne plus flotila luxusných áut Rolls Royce Phantom, samozrejme so šoférmi, ktorí hostí hotela budú voziť do tých najvychytenejších kasín v centre meste.

Zvedaví? Viac sa dozviete v našej fotogalérii.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk