Boli sme na návšteve pôsobivého zrubu na východe Slovenska, vstúpte s nami!

Krásna východniarska príroda je presne to, čomu majitelia tohto zrubu venujú väčšinu svojho voľného času. Turistika, hubárčenie, zbieranie bylín, lyžovanie, ale aj pokojné ranné popíjanie kávy uprostred lesa. Lokalitu aj samotnú stavbu, poznali dávno pred tým, ako sa ju rozhodli kúpiť. Nuž, a keďže oboje sa im páčilo, zainvestovali. Napokon nielen do samotnej kúpy, ale aj do interiérovej premeny.

„Vnútorné zariadenie bolo pôvodne v provensalskom štýle a hoci každý jeden kúsok bol naozajstný skvost, do zrubu uprostred hôr sa to jednoducho nehodilo,“ vysvetľuje dizajnérka Odette Kmeť Fedorová, pod ktorej taktovkou sa interiérová aj štýlová premena diala.

Ako pre seba

„Majiteľ zrubu je brat mojej kamarátky, takže mal na mňa dobré referencie,“ smeje sa a vzápätí dodáva, že mať informácie z prvej ruky a od spoľahlivého zdroja je výborné, pretože zákazník je od začiatku uvoľnený a dizajnérovi dôveruje. Tak, ako to bolo aj v ich prípade.

„Hneď na prvom stretnutí sme si s majiteľom ujasnili, do akého štýlu pri zariaďovaní pôjdeme, a následne som z jeho úst počula vetu, ktorú miluje asi každý dizajnér: „Rob to ako pre seba! A tak som spravila,“ spokojne pokračuje Odette, ktorá netajila absolútne hladký priebeh počas celej rekonštrukcie. „Zhodli sme sa vlastne na všetkom. Napokon, samotný priestor vám vždy napovie, akým štýlom sa máte uberať. To je ten najlepší radca.“

Čisto z prírody

Všetko, čo sa v zrube nachádza, je z prírodných materiálov. Textílie sú z ľanu, vlny a bavlny, no a nábytok sa vyrábal na mieru z masívu. Rovnako tak boli vyrobené lustre, svietidlá, garniže, zrkadlá, doplnky a vešiaky.

„Vybúrali sme pôvodnú murovanú kuchynskú linku, ktorá pôsobila príliš vidieckym dojmom a nahradili sme ju novou. Touto zmenou sme získali viac pracovného priestoru a možnosť zabudovať spotrebiče. Ponechali sme však prekrásnu murovanú pec a kozub,“ vymenúva zásahy Odette, ktorá sa snažila všetky práce nastaviť a naplánovať tak, aby rodina nepociťovala obmedzenia a diskomfort. Naopak, aby počas víkendu, keď si do prírody prídu oddýchnuť a načerpať novú energiu, mali svoje pohodlie a okolo seba poriadok.

„Skvelé bolo, že všetky zmeny si mohli vychutnávať priebežne a postupne sa v novom priestore zabývať a zžiť sa s ním. Je to rodinka, ktorá miluje prírodu, vychádzky v nej, no a ja som sa skutočne snažila, aby tento víkendový a prázdninový domov odzrkadľoval jej životný štýl a to, čím tak rada žije.“

Počas zariaďovania tohto interiéru som sa snažila čím viac priblížiť k prírode a preniesť ju aj do vnútorných priestorov. No zároveň vytvoriť komfort, aby som majiteľom vytvorila priestor, po akom túžili. Myslím, že sa to podarilo!

Odette Kmeť Fedorová

interiérová dizajnérka

www.odettestudio.com

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ