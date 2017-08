Autor seriálu Baywatch a skutočný záchranár miluje pláž! Kus z nej má aj vo svojom dome. Doslova

Meno Gregory Bonann vám asi veľa nenapovie. Ak ste však v 90. rokoch boli skutočným fanúšikom populárneho seriálu plného akcie, krásnych vypracovaných tiel a búrlivých morských vĺn, Baywatch, Bonannovi môžete ďakovať za jeho vznik. Spoluautor seriálu sa do prostredia príbehu vedel dokonale vžiť. A to kvôli tomu, že sám je licencovaných záchranárom, miluje pláž a more a dokonca na skok od nej aj býva. Poďte na návštevu.

Bonann vlastní krásnu vilu na pláži v Malibu, s unikátnou pieskom zaplnenou terasou len dva kroky od morských vĺn. Takmer 300 m2 ukrýva v niekoľkých poschodiach štyri veľké spálne, 4,5 kúpeľne, niekoľko terás a strechu s výhľadom na búrlivý Pacifik. Vstupný priestor zdobí veľká fontána, niekoľko surfov či zem pokrytá pieskom. Celý dom sa nesie v tropickej tematike horúceho Havaja, ktorú vidno v nábytku i doplnkoch a strieda sa so správnou štipkou luxusu v zariadení kuchyne či kúpeľní.

Aj napriek tomu, že Bonannovi k srdcu toto miesto určite prirástlo, rozhodol sa ho predať, a to s cenovkou 8,9 milióna $. Nový fanúšikovia tohto slobodného životného štýlu - život na pláži a surfovanie od rána do večera, sa určite o krásnu vilku pobijú.

Autor: Mária Ambrozová