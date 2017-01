Courteney Cox potrebuje zmenu. Na internete predáva zariadenie svojho domu!

Na začiatku roka 2017 si známa herečka Courteney Cox, predstaviteľka Monicy zo slávneho seriálu Priatelia povedala, že potrebuje zmenu a počas uplynujého týždňa šokovala predajom veľkého množstva krásnych kúskov zo svojho domu v Malibu. Nečakajte žiadny garážový predaj alebo navoňaného predajcu – rozhodla sa pre to najprirodzenejšie pre dnešnú dobu, predaj cez internet.

Portál One Kings Lane je známy vďaka veľkej ponuke kvalitných kusov nábytku. Práve ten si Cox zvolila ako miesto, kde predá svoje zariadenie. Sama prezradila, že sa presťahovala do domu, ktorý miluje a nikdy neopustí, no práve nábytok je to, čo potrebuje „resuscitáciu“, pretože časom sa jej vkus zmenil. Niektoré kúsky sa s ňou presťahovali aj štyri krát, no stále sú to dizajnérske, kvalitne vyhotovené kúsky s úžasných materiálov.

Celú ponuku si môžete pozrieť TU. Budete prekvapený množstvom vecí, pretože Cox sa zjavne rozhodla pre veľkú zmenu. Portál ponúka jej drobnosti, ako misky, vázičky, vankúše a sošky, ale aj kreslá, komody, koberce stoly. Vybrali by ste si niečo?

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk