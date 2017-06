Dean Martin by tento rok oslávil 100 rokov! Na jeho počesť sa predáva jeho staré sídlo

Snáď najznámejšie meno polovice 20. storočia, neopísateľná charizma, taliansky temperament. To je Dean Martin. Tvoril nerozlučnú komediálnu dvojicu s Jerrym Lewisom, až sa napokon dostal ku svojej vlastnej reality show, kde griloval vtedajšie celebrity. Popri tom si vytvoril sľubnú hudobnú kariéru a o tej filmovej ani nehovoríme. Elvis Presley jedného dňa priznal, že pieseň „Love Me Tender“ bola inšpirovaná najmä štýlom Deana Martina. Zaujímavé, všakže? Poďte sa dnes s nami pozrieť na to, ako jedna z najväčších ikon svojej doby býval.

Krásny dom v Beverly Hills bol domovom Martina od roku 1988 až do 1995 a jeho susedmi boli napríklad Frank Sinatra, Tony Curtis, spomínaný Elvis Presley alebo Ray Charles. Nadčasové sídlo sa nedávno dostalo na trh s cenovkou 27,95 milióna dolárov.

Pravdou je, že investor, Patrik Mirahmadi, vytvoril dokonalú novú podobu domova, ktorý kedysi patril hviezde a to od podlahy. Sám priznal, že interiéru sa snažil dodať šmrnc jej bývalého majiteľa aj napriek tomu, že mnohé sa z pôvodnej stavby zachrániť nedalo.

Hlavnú úlohu v novopostavenej nehnuteľnosti zohráva sklo, ktoré vytvára dynamický priestor. Na hodnote sídlu pridáva aj samostatná premietacia miestnosť, posilňovňa, pracovňa, vírivka či garáž pre 15 vozidiel! Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová