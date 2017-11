Filmový dom, v ktorom sa narodil Harry Potter, môže byť váš! Majiteľ si za nevšednú nehnuteľnosť pýta takmer 1 milión libier!

>>> Nezabudnite nakuknúť do našej FOTOGALÉRIE <<<

Najprv knižné, a potom aj filmové spracovanie príbehu o odvážnom, mladom čarodejníkovi, Harrym Potterovi si na svete získalo milióny fanúšikov. Za všetkým stojí autorka J. K. Rowlingová, ktorá na svojej fantázii zarobila, podľa informácií prestížneho finančného magazínu Forbes, do tohto roku dokopy 650 miliónov libier.

Či už ste fanúšikom literárnej stránky dobrodružstiev Harryho alebo tej filmovej, určite si pamätáte na niekoľkokrát opakované rozprávanie o smrti Lilly a Jamesa Potterovcov rukou zlého lorda Voldemorta. To sa malo udiať v dome, kde sa malý Harry narodil, nuž a vo filmovom spracovaní si za miesto natáčania režisér David Yates vybral pôsobivú nehnuteľnosť namiesto umelej rekvizity.

Filmový Iron Man pustil domov fotografov. Užíva si nezvyčajné bývanie v starom mlyne!

Až dva domy, v ktorých kedysi býval kráľ rock n´rollu idú do dražby. Luxus ale nečakajte!

Aj keď množstvo scén sa muselo natáčať v provizórnych podmienkach filmových štúdií, kde sa všetky efekty dorábali vďaka najnovším technológiám, dom narodenia malého Harryho Pottera skutočne stojí. A to 100 kilometrov severne od Londýna. Nie v Godricovej úžľabine (tak ako je to v príbehu), ale v malom mestečku zvanom Lavenham. Dom má meno De Vare House a v dedine sa zachovalo množstvo domov, ktorých korene siahajú až do stredoveku, no Da Vare House patrí jednoznačne k najkrajším.

Nehnuteľnosť pochádza už zo 14. storočia, má šesť spální, dve kuchyne, obývaciu izbu, šatník a pár kúpeľní. Stropy interiéru zdobia odhalené drevené trámy, nad vchodom je to vyrezávaný emblém spomínaný aj v archívoch Veľkej Británie a nechýbajú ani kamenné schody či nástenné maľby. A hoci nehnuteľnosť vyzerá na spadnutie, za ňou sa ukrýva ešte pekná záhradka plná voňavých byliniek.

A koľko si súčasný majiteľ za domček pýta? Presne 995 000 libier, ktoré je však nejeden fanúšik Harryho Pottera určite ochotný našetriť.

Sídlo, kde svoje detské letá trávila slávna Jackie Kennedyová, má konečne majiteľa!

Tu kedysi býval gentleman Cary Grant. Dnes dom s cenou 13 miliónov $ hľadá nového majiteľa

Autor: Mária Ambrozová