FOTO: Aké domy milovali hviezdy, ktoré opustili svet v roku 2016?

V roku 2016 opustili svet mnohé celebrity, ktoré plnili stránky časopisov desaťročia. Mimo iných napríklad hudobník David Bowie, boxer a bojovník za lepší svet, Muhammad Ali alebo hviezda zlatého veku Hollywoodu, Debbie Reynolds.

Budeme si ich pamätať z červených kobercov, trblietavých osláv a papparazzi fotiek. Kde sa však cítili najlepšie bol určite ich domov. Mnohí si chránili svoje súkromie dokonca tak, že ak by ste boli zvedavý na ich bývanie, museli by ste nasadnúť do lietadla a pozrieť si ho z vtáčej perspektívy, pretože bližšie vás k nemu nikto nepustí. Súkromie nadovšetko, často aj čistá skromnosť, pokoj a domácka atmosféra.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk