FOTO: Bývanie slávneho architekta je na predaj. Je v tvare konskej podkovy!...

Tirrana je meno unikátneho architektonického diela spod rúk slávneho mena architektúry, Franka Lloyda Wrighta. Ten sa postaral o jedinečné projekty, ako Guggenheimovo múzeum v New Yorku alebo Imperial Hotel v Tokiu. Ako však sám býval? Hovorí sa, že obuvník chodí bosý, no ak by ste čakali, že svetová hviezda architektúry bude bývať v malom bytíku niekde na predmestí, nie je to celkom tak. Wright vytvoril unikátne dielo ešte aj zo svojho vlastného domova.

Tirrana sa nachádza v mestečku New Canaan v Connecticute a je na predaj po dlhých dvadsiatich rokoch. Pozemok o veľkosti 15 akrov je v súčasnosti na trhu s cenovkou 8 miliónov dolárov. Aj keď od roku 1959, kedy Wright sídlo opustil jeho majitelia interiér renovovali, snažili sa zachovať pôvodnú integritu miesta. Ponechali tak klasické vstavané policové systémy na knihy, veľkú časť zariadenia alebo strešné, presklené observatórium s ďalekohľadom.

Jedinečnou ozdobou domu v tvare konskej podkovy je napríklad átrium deliace spoločenskú zónu od súkromia šiestich spální, vodná plocha s vodopádom pred domom alebo množstvo lakovaného dreva zdobiaceho interiér. Dostatok svetla poskytuje množstvo strešných okien a tiež presklené obvodové steny budovy. Poďte sa s nami pozrieť, ako tento lukratívny domov slávneho architekta vyzerá.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk