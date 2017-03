George W. Bush si užíva zaslúžený oddych na tomto krásnom ranči!

George W. Bush svoju politickú kariéru zavŕšil keď nastúpil na miesto 43. prezidenta Spojených štátov amerických. Dnes už sedemdesiatnik si ale po ukončení aktívnej práce užíva zaslúžený odpočinok. A to spolu so svojou manželkou na úžasnom ranči v texaskom meste Crawford. Vyzerá to tam ako z rozprávky.

Okolie vilu v rustikálnom, vidieckom štýle zo všetkých strán obkolesujú lúky plné kvetov v červených a fialových tónoch, a sady ovocných stromov, čo umocňuje jej atmosféru. Ranč s menom Prairie Chapel Ranch stojí na pozemku veľkom 1 600 akrov, čo je teda poriadny kus zeme. Počas doby, kedy bol prezident Bush na čele krajiny slúžil tento ranč ako „externý Biely dom“, kde sa neformálne hlava USA stretávala s tými najvýznamnejšími osobnosťami sveta.

Prečítajte si aj úžasnej vianočnej výzdobe domu Kris Jenner

David Heymann sa stal dvorným architektom/dizajnérom páru a vytvoril naozaj úžasný domov. Okrem krásneho dizajnu sa tu prihliada aj na ekologickú stránku bývania. Na vykurovanie a klimatizáciu je využitý geotermály energetický systém a o zavlažovanie krásnych trávnikov sa stará filtrovaná dažďová vody, ktorá sa sústreďuje v cisterne veľkej 160000 litrov ukrytej pod veľkou terasou.

Ale poďme už do interiéru domu. Ten si drží štýl texaského ranča, je tu využitého veľa dreva a prírodných materiálov, nábytok je kvalitne vypracovaný, prevažne na objednávku a jednoposchodový dom s troma spálňami dopĺňa krásna biela kuchyňa či ateliér samotného vyslúžilého prezidenta. Ten totižto z času na čas zoberie do ruky štetec a maľuje.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk