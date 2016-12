Herečka Michelle Monaghan ukázala svoje vysnívané bývanie!

Michelle Monaghan je krásna herečka, dnes už štyridsiatnička, ktorá si zahrala v kultových filmoch ako Kiss Kiss Bang Bang, Parfém, Pán a pani Smithovci alebo Mission Impossible III. Aj keď to vzhľadom k tomu rebríčku vyzerá na akčnú dušu, prezradila, že doma túži po dokonalom pokoji. A tak si ho vytvorila.

So svojim manželom a dvomi deťmi žije v dome, kde spolu každé ráno vítajú východ slnka. Pôsobivý interiér tvoria kvalitné kúsky prevažne v jemných farbách kontrastujúcich s tmavými detailmi. Farby sú však to, čo v tomto dome prekvapí najviac. Odvážne žltá zástena v kúpeľni, obraz s nádychom 80. rokov v hlavnej spálni, eklektická ružová a pastelová žltá v detskej izbe, oranžové stoličky v kuchyni. Pozrite sa sami, ako to u herečky doma vyzerá.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk