Herečka Sophia Bush si na rekonštrukciu privolala profesionálov

Nestarnúca herečka ešte stále pripomína mladučkú roztlieskavačku, ktorú si zahrala v seriály One Tree Hill po boku mnohých ďalších hviezd. V súčasnosti sa vracia na televízne obrazovky skôr sporadicky, no stále je o nej dostatočne počuť vďaka jej neoblomnej povahe aktivistky. Nedávno sa však prejavila ako naozajstný milovník bytového dizajnu, keď spolu s prestížnou spoločnosťou One Kings Line vpustila do interiéru svojho kalifornského domu sviežu zmenu.

K samotnému domu sa viaže príbeh. Sophia ho kúpila po smrti jeho majiteľky, s ktorou bola blízka priateľka a ktorá ho v polovici minulého storočia spolu s manželom nechala postaviť v štýle vidieckej chaty. Dnes je z domu ale štýlový, moderný priestor, ktorému pomohla aj spomínaná zmena spoločenskej zóny.

Z dvoch samostatných izieb sa stala jedna. Spojenie jedálne s obývacou izbou spôsobilo, že do priestoru sa dostali lúče kalifornského slniečka a priestor sa poriadne otvoril. Pôvodné žlté steny a drevený obklad stropu nahradila biela a opracované stropné trámy, ktoré dokonalo ladia s tmavými drevenými podlahami. Ako dizajnéri priznali, nadšenie herečky v bytovom dizajne sa plne odrazilo v celkovom poňatí miestnosti, pretože sama kúsky precízne vyberala a ladila jeden k druhému.

Ako sama herečka povedala, chcela tu vytvoriť priestor, kde sa návšteva môže hrať so psami na huňatom koberci, kde môže posedieť s priateľmi pri pohári vína, kde môže robiť filmové večery. V kontraste tu stoja svetlé a tmavé detaily nábytku, štruktúra dreva s tehlou či ratanom a tradičné prvky vidieckeho štýlu s modernými doplnkami urban štýlu. Paráda, pozrite sa sami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk