Herečka zo seriálu Moderná rodinka má síce len 19 rokov, no na trhu s realitami je už ako doma

Mladučká herečka s menom morskej víly, Ariel Winter má síce len 19 rokov, no jej kariéra na filmovom plátne sa začala už keď mala sedem. Vo filme Kiss Kiss Bang Bang si vtedy zahrala po boku veľkej hviezdy, Roberta Downey Jr. a odvtedy je už v šoubiznise ako ryba vo vode. Najznámejšou sa stala vďaka postave Alex Dunphy v populárnom seriáli Moderná rodinka, no okrem toho je hlasom mnohých animovaných postavičiek (Doba ľadová, Bambi II, Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana, Šmolkovia,...). Na svoj mladý vek je už vo svojom obore ostrieľaná, no cudzí jej nie je ani trh s realitami. Nedávno sa tu objavil jej krásny dom v luxusnej časti Los Angeles.

Winter sa už stihla z domu aj odsťahovať, a to priamo do hniezda hviezd a hvezdičiek, časti Studio City. Svoj nadčasový domov však prenechá novému majiteľovi za 1,25 milióna dolárov a v prípade, že to bude človek, ktorý miluje zábavu, veľká presklená vinotéka uprostred spoločenskej zóny ho určite poteší. Celý dom je zariadený mimoriadne moderne, má rozlohu takmer 300 m2, 4 spálne, 4,5 kúpeľne a krásny veľký bazén s vírivkou v záhrade. Priestranné miestnosti sú plné skla, zrkadiel, dreva a kovu a k excentrickej osobnosti súčasnej majiteľky sa viac než hodia. Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová