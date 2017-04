Hviezda seriálu Upírske denníky ukázala svoje útulné, pokojné bývanie

Hviezda Katherina „Kat“ Graham je tanečnicou, speváčkou, modelkou a tiež herečkou. V šoubiznise je teda ako ryba vo vode, no najväčšiu slávu zožala vďaka postave Bonnie Bennettovej v seriáli Upírske denníky. Aj keď je rodenou Európankou, pretože sa narodila vo švajčiarskej Ženeve, už v detstve zacítila vôňu slávy po tom, ako sa presťahovala do Los Angeles. Orientálna kráska má dokonca Poľské či ruské korene a svojim temperamentom si zaručila nejednu úspešnú pracovnú ponuku. My sa dnes pozrieme na jej útulné bývanie ukryté v Hollywoode.

Krásna vilka herečky sa nachádza v luxusnej časti zvanej Hollywood Hills a v súčasnosti je v ponuke realitných kancelárií, v kolonke na predaj. Kat sa rozhodla vzdať sa tohto bývania za 1,3 milióna dolárov. Plánuje upustiť dom v španielskom koloniálnom štýle pochádzajúci už z roku 1927, ktorého exteriér zdobí plazivý vinič, pekná predzáhradka, bublajúca fontána alebo malý, romantický balkónik nad vchodom.

200 m2 bývania tvorí útulný, rustikálny štýl, klopené stropy, odvážne farby, otvorený projekt spoločenskej zóny, zrenovovaná kuchyňa, dve spálne a dve kúpeľne. Bonusom je tzv. denná miestnosť ako stvorená na meditáciu. Nech sa páči, nahliadnite do našej fotogalérie.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk