Hviezda z filmu Pán prsteňov má nové bývanie. Nestarnúca kráska stavila na pohodlie

Herečka Miranda Otto odmalička milovala umenie. Najprv to bol balet, no Austrálčanka sa neskôr dostala ku herectvu a pri ňom aj zostala. Ak ste fanúšikom fantasy literatúry a trilógiu Pán prsteňov ste zhltli ako v knižnej, tak aj filmovej podobe, práve odtiaľ sa vám tvár herečky môže zdať známa (konkrétne z posledného dielu). Otto si tu totižto zahrala odvážnu Eówyn. Hoci za svoj výkon zožala u fanúšikov veľký úspech, po veľkofilme siahla po menších rolách, napríklad vo filme Spadol z oblakov, Let Fénixa alebo Vojna svetov. Nedávno herečka podstúpila dôležité rozhodnutie a bude sa sťahovať. A my sa na jej nové bývanie pozrieme bližšie.

Taylor Swift zaplatila za svoje nové bývanie celých 18 miliónov dolárov! Učaroval jej New York

Zachcelo sa vám bývať ako hviezda? Fešák Jon Hamm prenajíma svoje hniezdočko

Otto sa rozhodla pre kúpu krásneho domčeka v losangelskom Beverly Hills za 2,233 milióna dolárov. Ten pochádza už z roku 1929, nesie sa v španielskom štýle, má vysoké stropy, oblúky, francúzske dvere a okná aj krásne podlahy. Takmer 200 m2 interiéru zapĺňajú tri spálne a tri kúpeľne a konkuruje mu aj krásny exteriér, kde je bambusovým plotom chránené súkromie záhrad s veľkým bazénom. Chcete vidieť, aký má herečka vkus? Vstúpte do našej FOTOGALÉRIE.

Až dva domy, v ktorých kedysi býval kráľ rock n´rollu idú do dražby. Luxus ale nečakajte!

A je to jasné! Serena Williamsová sa bude sťahovať do tejto krásnej vilky!

Autor: Mária Ambrozová