Hviezdna Jane Fonda sa sťahuje do nového. Za tento dom zaplatila 5,45 milióna dolárov!

>>> Krásne nové bývanie herečky si môžete zblízka pozrieť v našej fotogalérii <<<

Jane Fonda je herečkou, dámou v rokoch, ktorá stále hviezdi v populárnom seriáli Grace and Frankie, je politickou aktivistkou aj spisovateľkou. Umeniu sa mohla učiť od tých najlepších, keďže jej otcom bol nezabudnuteľný Henry Fonda, slávne meno zlatého veku Hollyvoodu. Herečka má na svojom konte Oscara i Zlatý Glóbus a je tretí krát vydatá. So svojim manželom, hudobným producentom, Richardom Perrym len nedávno predali svoj luxusný palác v Beverly Hills (viac o tomto krásnom bývaní hviezdy si môžete prečítať TU) a dnes je už jasné, kam ich kroky povedú. Do komornej oblasti v Century City.

Prečítajte si aj o obrovskom, luxusnom apartmáne topmodelky Tyry Banks

Herečka so svojim manželom sa rozhodli pre kúpu útulného bývania v stráženej a bránou chránenej oblasti zvanej The Enclave, kde sa nachádza dokopy len 10 nehnuteľností a potvrdeným majiteľom jednej z nich je napríklad aj herec Bob Newhart.

Fonda mohla z ponuky domov vybrať medzi rozdielnou rozlohou a zvolila 532 m2, štyri spálne a 6,5 kúpeľne. Nachádza sa tu tiež priestor pre hostí aj zamestnancov, na streche je terasa s posedením a grilom, nechýba ani garáž pre tri autá a interiér s projektom otvorenej spoločenskej zóny. Bonusom je už len krásny výhľad na mesto.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk