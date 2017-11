Hviezdna speváčka sa zbavuje sídla v susedstve Kim Kardashian. Musí platiť účty za manžela?

Hviezda Rn´B a soulu, nestarnúca Tamar Braxton, pochádza zo známeho sesterského tria (neskôr kvinteta) The Braxtons. Ich hity zneli v rádiách už od roku 1989, no po menších či väčších nezhodách sa sestra pustili na sólové dráhy. Tamarin prvý sólo album bol veľký prepadák a na scénu sa odvážila vrátiť až o trinásť rokov neskôr, kedy bol už ohlas na jej album väčší. Dnes je moderátorkou, producentkou a tiež hviezdou reality hviezdou šou Braxton Family Values.

Jej manžel, producent Vincent Herbert sa však v poslednom čase dostal do veľkého súdneho sporu so spoločnosťou Sony, a súd mu uložil trest zaplatiť im celých 3,2 milióna dolárov. A to môže byť dôvodom, prečo pár predáva svoje krásne, dlhoročné bývanie v Bel Air neďaleko hviezd, ako napríklad Kim Kardashian, modelka Erica Dahm, Dr. Phil McGraw alebo matka Michaela Jacksona.

5 nehnuteľností a 1 pozemok: Rosie O´Donnell predáva svoje neuveriteľné bývanie!

Neposedná kráska z Barbadosu predáva luxusnú vilku po pár mesiacoch. Čo je za tým?

Krásnu vilku v stredomorskom štýle, v losangelskej časti Calabasas, pár kúpil približne päť rokov po svadbe, v roku 2013, za 10,5 milióna dolárov. Dnes ju predávajú za 15 miliónov. Takmer 1300 m2 je rozloha tohto úžasného bývania, v ktorom sa ukrýva dokopy sedem spální a jedenásť kúpeľní. Nechýba tiež hosťovský domček samozrejme.

Krásne zariadený interiér sa pýši luxusom Hollywoodu a nový majiteľ sa môže tešiť aj na súkromnú kinosálu, pracovňu, hraciu miestnosť, vínnu pivnicu či nahrávacie štúdio. Ďalej veľkú garáž pre tucet áut, vlastnú posilňovňu so zrkadlovou stenou, kamerový bezpečnostný systém a samozrejme aj bazén. Čo viac si priať, všakže?

Filmový Iron Man pustil domov fotografov. Užíva si nezvyčajné bývanie v starom mlyne!

A je to jasné! Serena Williamsová sa bude sťahovať do tejto krásnej vilky!

Autor: Mária Ambrozová