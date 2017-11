Hviezdny herec z filmu Prci prci prcičky si polepšil. Toto bude jeho nové bývanie

Herec Jason Biggs sa preslávil najmä vďaka postave Jima Levensteina v bláznivej teenagerskej komédii Prci prci prcičky (piata časť série filmov je ohlásená na rok 2018). Prvý krát sa pred objektív postavil už vo svojich piatich rokoch, kedy natočil pár reklám a dodnes sa herectvu venuje aj v iných projektoch, najmä komediálneho charakteru. Biggs v súčasnosti žije so svojou rodinkou v New Yorku a plánuje veľké sťahovanie. Do portfólia jeho nehnuteľností pribudol krásny byt na Manhattane.

Nové bývanie Biggsovcov sa nachádza v newyorskej časti West Village, má nadrozmerné okná chránené dvoma vrstvami fólie s ochranou proti UV žiareniu, krásne podlahy, rozlohu takmer 300 m2, štyri spálne a štyri kúpeľne. Apartmán má nezvyčajný tvar, no otvorenosť priestorov to vynahrádza a obytný dom navyše ponúka množstvo luxusných služieb. Nechýba pánska a dámska sauna, veľká knižnica plná skvelých titulov, salón s otvoreným kozubom, súkromné záhrady alebo dokonca veľké fitnescentrum s lezeckou stenou, basketbalovým ihriskom a profesionálnym vybavením. A za toto všetko si herec siahol poriadne hlboko do vrecka. Zaplatil zaň takmer 7 miliónov dolárov.

Autor: Mária Ambrozová