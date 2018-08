Tu priviedol svojho potomka: Hviezdny komik James Corden rekonštruoval vo veľkom

Bacuľatý zabávač v poslednom období pobláznil celý svet svojim zaujímavým projektom, kedy si do auta po ceste do práce ku sebe posadí známu celebritu a "prespieva" sa až na miesto. Tzv. Carpool Caraoke baví celý svet a zúčastnili sa ho aj také veľké mená, ako napríklad Katy Perry, Lady Gaga, Justin Bieber či kapely Metallica alebo Red Hot Chili Peppers. Corden od roku 2015 uvádza The Late Late Show with James Corden, no objavil sa napríklad aj vo filme Guliverove cesty, Príbeh z lesov, Všetko alebo nič a za sebou má aj prestížne uvádzanie cien Grammy Awards alebo Hollywood Film Awards a mnohých ďalších. Okrem toho si komik užíva sladký domov s manželkou a tretím dieťaťom. Nuž a to chce veľkú rekonštrukciu.

FOTO: Tento krásny penthouse kedysi patril najznámejším dvojičkám na svete. Zamilujete si ho aj vy

FOTO: Takto si nažíva Bruce Willis so svojimi troma ženami!

Corden vlastní krásnu vilu v časti Brentwood v Los Angeles, za ktorú zaplatil neuveriteľných 10 miliónov dolárov. Nachádza sa tu dokopy päť spální, sedem kúpeľní a sídlo sa nesie v romantickom, anglickom štýle, ktorý je rodákovi z Británie veľmi blízky. Takmer 800 m2 krásneho bývania susedí s hviezdnymi menami Cindy Crawford, Gwyneth Paltrow, Harrison Ford alebo Steven Spielberg a môže sa okrem tradičného, útulné interiéru pochváliť aj niekoľkými terasami, veľkým bazénom či vstavaným grilom. V súčasnosti sa oko domu krúti kopa remeselníkov, pretože rodinka sa zjavne rozhodla pre nemalé zmeny.

Pamätáte si ešte sarkastickú Roz zo seriálu Frasier? Ponúka na predaj svoje krásne bývanie

Mama Miley Cyrus sa pustila do dizajnovania: Takto vyzerá nový domov slávnej rodinky

Autor: Mária Ambrozová