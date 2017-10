Jon Bon Jovi je realitným dravcom. Do jeho zbierky pribudol nový, luxusný penthouse

>>> Chcete vidieť viac? <<<

Lámač ženských sŕdc, rocker telom aj dušou, Jon Bon Jovi, má okrem hudby aj zjavný podnikateľský talent. Na trhu s realitami sa totižto obracia jedna radosť a jeho najnovšia kúpa je toho len dôkazom. Spevák siahol hlboko do vrecka a kúpil úžasný penthouse v luxusnej budove v newyorskej časti West Village na Manhattane.

Nové bývanie speváka sa nachádza v jedinečnom komplexe, ktorý sa tiahne celou ulicou a ukrýva dokopy neuveriteľných 198 bytov (od jednoizbových až po tie s piatimi spálňami). Bon Jovimu učaroval penthouse so štyrmi spálňami a luxusným výhľadom na spomínaný Manhattan či bájnu rieku Hudson. Do bytu vedie súkromný výťah, ktorým sa vchádza priamo do veľkej obývačky s výhľadom smerujúcim na juh. Ďalej nechýba krásna kuchyňa a jedáleň plná dreva a prepychového zariadenia a hlavná spálňa sa môže pochváliť oknami od podláh až ku stropom, vlastnou kúpeľňou s vyhrievanými podlahami, kopou mramoru a veľkým šatníkom. A to je len jedna príjemná časť bývania v tomto komplexe. Ten totižto svojim nájomníkom poskytuje prístup k veľkému, krytému plaveckému bazénu, vírivku, simulátor golfu, súkromnú kinosálu, vrátnika k dispozícií celých 24 hodín, niekoľko salónov či herňu pre deti.

Autor: Mária Ambrozová