Kučeravá ryšavka, ktorú si pamätáte zo seriálu Pohotovosť: Alex Kingston prenajíma krásnu vilu v Hollywoode

Alex Kingston je britská herečka, ktorá zažiarila ako doktorka Elizabeth Corday v americkom seriáli Pohotovosť po boku samých známych tvári. Seriál sa na televíznych obrazovkách držal dlhých 15 rokov, no Kingstron nebola súčasťou všetkých sérií. Neskôr sa znovu vrátila na obrazovky v seriáli, tentokrát už z britskej produkcie, Doctor Who. My sa dnes spolu pozrieme na krásne bývanie, ktoré herečka vlastní vo veľkom Hollywoode a ponúka na prenájom.

Ryšavá kráska kúpila nadčasovú vilu v roku 2013 za 1,23 milióna $ a dnes ju prenajíma za 15 000 $ mesačne. Nový nájomník si užije krásne bývanie v srdci Los Angeles po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa skončila len nedávno a taktiež päť spální a päť kúpeľní, ktoré boli pôvodne súčasťou bývania v štýle haciendy, no dnes je to už dvojposchodové, moderné kráľovstvo. Veľké, priestranné miestnosti a projekt otvorenej spoločenskej zóny zapĺňa drevo spolu s odhalenou tehlou a množstvo tónov bielej. Pozrite sa sami, ako tam vyzerá.

Autor: Mária Ambrozová