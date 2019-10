Leonardo má doma šialene drahú podlahu, ktorá mu pomáha chodiť vystretý: Čo ešte desivé má?!

Títo sexi herci nepatria len k najlepšie zarábajúcim a vyzerajúcim mužom Hollywoodu. Narodili sa v znamení Škorpióna, a to z nich robí veľmi atraktívne objekty ženských túžob. Škorpión je totiž jedno z najvášnivejších znamení a prejavuje sa to vo všetkých aspektoch! My sme sa pozreli tentoraz na to, ako slávni Škorpióni bývajú.

Ostatní práve čítajú: Sexi Ironman Robert Downey Jr. má nové, honosné hniezdočko (FOTO)​

Bývanie so Škorpiónom nemusí byť vôbec jednoduché. Nemajú radi zmeny, keď sa do nich však už pustia, tak si svoje bývanie zariadia - ako sa hovorí „pekne z gruntu". Presne toto platí napríklad aj na herca Leonarda DiCapria. Je známy tým, že mu mimoriadne záleží na životnom prostredí. Potom čo odskúšal bývanie na viacerých miestach v New Yorku, našiel konečne pred niekoľkými rokmi byt, s ktorým je spokojný.

Prerobil ho na najekologickejšiu a najzdravšiu jednotku, akú si viete predstaviť. Lepšie povedané, bežný človek si vymoženosti nachádzajúce sa v jeho byte predstaviť takmer ani nevie. Keď však máte voľných desať (a viac) miliónov dolárov, dá sa takmer všetko.A čím presne sa Leo doma rozmaznáva? Áno, má k dispozícii všetky klasické „zelené" riešenia, teda šetrí vodou, energiami a tiež recykluje.

Ostatní práve čítajú: TAKTO býva najúspešnejšia hráčka tenisu Serena Williamsová, wau!​

Všetky spotrebiče v byte maximálne podporujú jeho ekologické zmýšľanie. Do svojho bytu však dal namontovať aj reflexnú podlahu, ktorá jemne stimuluje chodidlá, v kúpeľni má špeciálnu vyhrievanú podlahu, ktorá mu pomáha k zdravému držaniu tela. To všetko popri sprche, ktorá je vybavená filtrom s vitamínom C, ten odfiltruje chlór pre zdravý rast vlasov a dobrý stav pokožky.

Ostatní práve čítajú: Británia má Meghan Markle v zuboch: Nemáme peniaze a ona minula 2,4 milióna na svoj dom!​

Pre zdravie i krásu

Vzduch v byte je filtrovaný a ožarovaný ultrafialovým svetlom, aby zničil všetky nebezpečné zárodky. Nečudujeme sa, vo veľkomeste, akým je New York, sa to rozhodne vyplatí. Leo si tiež do spálne dal nainštalovať špeciálny zatemňovací systém, ktorý vytvorí hlbokú noc aj na pravé poludnie. Budíček v jeho spálni je nastavený postupným „svitaním".

A aké bývanie si zariadil iný slávny Škorpión - Gerard Butler? Možno by ste na neho netipovali, že si zariadi byt v štýle „bohémsko starosvetského rustikálneho zámku s príchuťou barokových prvkov" ako vlastnými slovami opísal jeho zariadenie. V každom prípade mala táto jeho nehnuteľnosť takmer 1000 štvorcových metrov a ležala na dvoch poschodiach, patrí do nej však aj rozsiahla terasa.

Ostatní práve čítajú: Milujeme ich a oni sa kúpu v luxuse: Takto žijú Avangeri v skutočnom živote, wau​

Ak vás prekvapila rozloha, je to hlavne vďaka tomu, že za 2,5 milióna Gerard v roku 2004 zakúpil staré továrenské priestory, ktoré premenil skutočne podľa svojich predstáv. Nový majiteľ bytu za neho musel zložiť takmer 6 miliónov dolárov, keď sa ho Gerard Butler rozhodol pred dvoma rokmi predať.

Ostatní práve čítajú: Roky čakal Sajfa na svoje dieťa a teraz jej pripravil TAKÚTO izbu? Je to hanba...​

Sexi Josh sa sťahoval

Do tretice ďalší zaujímavý Škorpión - Josh Duhamel. Ten si po rozchode s manželkou Fergie minulý rok kúpil za 2,7 milióna dolárov nový dom v Encine. Má päť spální, 3,5 kúpeľne a celkovo k dispozícii 1000 štvorcových metrov. Ako typický Škorpión zvolil do interiérov neutrálne farby, jednoduché textúry a biele steny.

Aby však jeho nové bývanie nevyznelo nejako príliš nudne, má aj 180-stupňový výhľad do údolia, nad ktorým stojí a je obklopený rozsiahlymi trávnikmi, chýbať nesmie, samozrejme, ani bazén, veľký gril a miesto na relaxovanie. Exmanželke prenechal päťmiliónový dom v Brentwoode. Čo poviete, hviezda Transformers si rozhodne vie bývanie dobre zariadiť!

Pozrite si v našej GALÉRII celebritných Škorpiónov aj Škorpiónky a tiež ukážky zariadenia, ktoré toto znamenie miluje!

Autor: Agáta