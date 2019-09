Milujeme ich a oni sa kúpu v luxuse: Takto žijú Avangeri v skutočnom živote, wau

O úspechu posledných dvoch dielov filmových Avangerov nemožno vôbec pochybovať. A tak si ich predstavitelia pripísali v posledných rokoch na svoje bankové kontá poriadne okrúhle sumy, čo im umožnilo investovať milióny do nehnuteľností s luxusným zariadením a s výhľadmi, aké sa len tak nevidia. Neveríte?

Úspešná filmová séria známa pod názvom Avangers prilákala pred kameru mnoho celebritných mien. Okrem toho, že sa stali obľúbenými, získali poriadne vysoké honoráre. Keďže väčšina predstaviteľov filmových ochrancov našej planéty je vo svojom profesionálnom živote vyťažená, nečudo, že si so svojimi rodinami doprajú bývanie plné pohodlia, relaxu a aj zaslúženého súkromia. Poďme k nim nazrieť!

Chris Hemsworth

Celebritní nájomníci priťahujú pozornosť. O tom by vedel rozprávať mocný Thor stvárnený hercom Chrisom Hemsworthom. Zatiaľ čo mnohé slávne tváre vyhľadávajú najznámejšie lokality v celých Spojených štátoch, on so svojou manželkou Elsou Pataky a s tromi deťmi opustil Hollywood a zamieril do austrálskeho Byron Bay.

Práve v kedysi malom a ospalom mestečku pri mori si vystaval sídlo, ktoré miestni volajú „pevnosť Hemsworth" alebo „nákupné centrum". Nečudo, veď ide o pozemok s rozlohou 4,2 hektára, na ktorom vybudoval skutočne impozantné bývanie. Aj keď na pôvodnom pozemku už stál kompletný dom, pár sa rozhodol investovať ďalšie milióny, aby vytvoril obrovskú vilu so šiestimi spálňami.

Odhaduje sa, že aktuálne má hodnotu okolo 20 miliónov dolárov. Nečudo, za tieto peniaze v ňom nájdeme luxusnú telocvičňu, parnú saunu, zábavné centrum, domáce kino, veľké vonkajšie priestory určené na relax a zábavu a „nekonečný" 50-metrový strešný bazén.

A čo Kapitán Amerika?

Ten už dlhé roky žije vo svojom dome Laurel Canyon, ktorú kúpil ešte v roku 2013 za 3,52 milióna dolárov. Túto luxusnú nehnuteľnosť nájdeme v Hollywoode a bola postavená v roku 1940. Má tri spálne, štyri kúpeľne a mnoho priestoru pre celú rodinu.

Chýbať nesmú všetky dôležité prvky v typickom kalifornskom dome - poskytuje teda dostatok dramatických výhľadov na San Fernando Valley, má relaxačný bazén i vonkajšie ohnisko s príjemným posedením. Čo viac by si človek mohol želať?

Nazrime ešte k Scarlett Johansson, ktorá stvárnila Čiernu vdovu. Za svoje útočisko si herečka zvolila pokojné pobrežie pri Snedens Landgin, približne hodinu cesty z Manhattanu. Miesto známe pre svoje súkromie si vybrala za svoj domov napríklad aj slávna Björk, herec Bill Murray a vyrastala tu aj Angelina Jolie.

Herečka si práve na tomto mieste minulý rok kúpila za 4 milióny dolárov dom z rúk slávneho Erica Guglera, ktorý ho navrhol ešte v 50. rokoch 20. storočia. Štýl ostal zachovaný, samozrejme, so súčasným moderným vybavením. A tak si herečka môže užívať dom so štyrmi spálňami a 4 kúpeľňami, bazénom, so skleníkom a s tenisovými kurtami.

Aby sme však nezabudli, jedna z najlepšie zarábajúcich herečiek sveta má na opačnom pobreží od roku 2013 vilku za 3,88 milióna dolárov v Los Feliz cul-de-sac.

Zbytočné slová, musíte to vidieť v našej GALÉRII!

Autor: Agáta