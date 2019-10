Nazreli sme cez kľúčovú dierku: Tu si užíva Harry slastné chvíle s Meghan!

Je súčasťou kráľovskej noblesy, že novinárov si do spálne a ani kuchyne a obývačky nevolajú. Občas však ukážu bývanie hodné šľachty.

Žiadna hypotéka

Nie je tomu tak dávno, čo Harry a Meghan bývali v Kessingtonskom paláci v Nottingham Cottage, vedľa Kate a Williama. Tento spoločný príbeh sa však razom zmenil, keď mladí dostali od kráľovnej Alžbety II. krásnu Frogmore Cottage vo Windsore.

Nachádza sa v príjemnom prostredí, na prvý pohľad s možno trochu obyčajnou stavbou, ale s bohatou históriou a ešte s bohatšou výzdobou v interiéri. Prominentná dvojica sa na takýto darček skutočne nemôže sťažovať, veď desať spální je dostatok priestoru pre manželov, deti aj hostí, na oddych či cvičenie jogy, ktorej Meghan holduje.

Rodinný poklad

Harry a Meghan sa nenasťahovali len do takej obyčajnej vilky, pretože Frogmore Cottage má toho za sebou skutočne veľa a je hodné kráľovskej rodiny. Dalo by sa povedať, že je to stavba historickej hodnoty, keďže je kráľovskou rezidenciou už od roku 1792.

Pritom sídlo sa začalo stavať už okolo roku 1680 za Karola II. V roku 1923 tú strávili svoju svadobnú cestu rodičia kráľovnej - Juraj VI. s kráľovnou matkou, Alžbetou. Dnes tu bude teda pokračovať v tradícii najmladšia generácia s modrou krvou.

Luxus, ktorý sa len tak nevidí

Hoci dom z vonkajšej strany vyzerá v objatí prírody nevýrazne až nenápadne, všetko sa zmení, ak vstúpite do interiéru. Ten je zariadený v klasickom štýle, nechýbajú gobelíny, koberce, mohutné obrazy. Zatiaľ čo vonku vládne 21. storočie, vnútri akoby sme sa vrátili do prelomu osemnásteho až devätnásteho storočia.

Aj vďaka tomu, aby kombinácia moderných prvkov detskej izby, fitnes štúdia a tradičných doplnkov nepôsobila rušivo, s ladením interiéru dvojici pomáhala dizajnérka Soho House Vicky Charles. Renovácia sídla presiahla niekoľko miliónov eur, ale mladý pár tu našiel svoju budúcnosť. Výhodou pre nich je aj dostupnosť lokálnych trhov, na ktorých radi nakupujú.

Autor: Marcos