Nové hniezdočko známeho speváka vás prekvapí svojou romantickou atmosférou...

Vlastným menom Shaffer Smith, vo svete šoubiznisu tiež známy ako R&B spevák Ne-Yo je známy na tých najvyšších miestach už od roku 2004, kedy jeho prvý štúdiový album zožal slávu kritikov po celom svete. Od tej doby spolupracoval so známymi menami, ako Pitbull, Kanye West alebo kráskou Rihannou. Darí sa mu aj ako skladateľovi a šikovný je aj ako hudobný producent. Nedávno sa dokonca objavil ako hosť v porotcovskej zostave populárneho projektu Amerika má talent. My sa dnes bližšie pozrieme na jeho nové krásne bývanie.

Spevák nedávno kúpil nový, krásny dom ukrytý v jednej z luxusných častí mesta Los Angeles, Sherman Oaks. Zaplatil zaň takmer 2 milióny dolárov a dnes si teda môže užívať nehnuteľnosť, ktorá je len rok stará. Celková rozloha bývania je 400 m2 a zdobia ho biele steny, drevené podlahy, vysoké stropy, niekoľko kozubov, samostatný šatník, 5 spální, 5,5 kúpeľní alebo malý, milý balkónik.

Nechýba ani krásny exteriér domu ladený do dymového odtieňu modrosivej farby, predzáhradka, terasa, posedenie pri bazéne, vírivka a imitácie romantických vodopádov. Malá, no naplno využitá záhrada dokonalo dopĺňa interiér plný tradičných prvkov útulného domova. Na Ne-Ya by to povedal len málokto.

