Obľúbená chalupárka Katka Jesenská: Takto to vyzerá u mňa, no a čo!

Z prerábky relácia

Katka je vášnivá chalupárka a pri prerábaní vlastnej chalupy ju všetko, čo sa týka tejto oblasti natoľko dostalo, že sa rozhodla svoje skúsenosti pretaviť do relácie zameranej na chalupárčenie.

Prečítajte si aj: Chystáte sa maľovať či tapetovať? Pod maľovku alebo tapety dajte sadru!​

Vzťah k prírode

Od malička veľa času trávila s rodičmi na chalupe. Cestou, ktorá viedla cez les nám ukazovala miesta, kde sa hrávala so sestrou a ostatnými deťmi z dediny. „Otec bol poľovník a vášnivý chalupár, od útleho detstva v nás pestoval vzťah k prírode."

Nemala nad čím premýšľať

„Na Záhorí, je krásna príroda, a rada sa sem vraciam aj kvôli spomienkam," zdôverila sa nám Katka a dodala: „Rodičia už toľko nevládzu a postupne začínala chradnúť. Rozhodla som sa prerobiť ju tak aby ostala zachovaná duša pôvodnej stavby, ale zároveň poskytovala všetky vymoženosti modernej doby.

Prečítajte si aj: Ktorej dáte prednosť: Keramickej, porcelánovej či silikónovej forme na zapekanie?​

Iskrička nádeje

Pôvodná neveľká stavba neponúkala priveľa obytného priestoru a preto chcela zmeniť dispozíciu.Na to si však sama netrúfala a preto s malou iskričkou nádeje požiadala o pomoc známeho architekta, ktorý jej všetko naprojektoval.

Stálo to za to!

„Najskôr bolo potrebné dať do poriadku strechu, vymeniť okná, osadiť nové odkvapy a nahodiť fasádu," spomína Katka na priebeh prác a pokračovala: „Obytný interiér tiež vyžadoval veľa zásahov - rekonštrukciu elektriny, vody, kúpeľne. Bolo s tým veľa práce, ale stálo to za to!

Prečítajte si aj: 5 tipov, ako znížiť vaše účty za plyn

Posedenie pri kozube

Na chalupe nechýba ani kozub. Pri ňom si Katka s priateľmi a deťmi vychutnáva tie najkrajšie chvíle. „Keď prídeme z domu alebo z prechádzky hneď rozložím oheň. Uvaríme si niečo dobré alebo pripravím teplé nápoje a potom už len prikladáme polienka a vychutnávame si príjemnú atmosféru.

Netají, že to boli stromy

Pre prípad, že by na návštevu prišlo viac ľudí, z kmeňov starých stromov spolu so susedom vyrobili menšie i väčšie taburetky. „Stačilo ich odkôrniť, vybrúsiť a natrieť olejom, ktorý po nasiaknutí krajšie zvýrazní textúru dreva ako lak," poradila nám skúsená chalupárka.

Prečítajte si aj: Urobte týchto 5 zmien a vaša nehnuteľnosť pôjde na dračku!​

Vidiecka a predsa moderná

Z materiálov vsadili predovšetkým na drevo. Okrem trámov repasovali aj krásny nábytok z masívu, ktorý je v obývačke i spálni. Katka sa však nebránila ani moderným spotrebičom na uľahčenie práce. Aby však aj kuchynská časť mala vidiecky šmrnc, ukryla ich za dvierka nábytku.

Prečítajte si aj: Nevyhadzujte! Baliaci papier po sviatkoch využite na výrobu TÝCHTO dekorácií​

Veci s dušou

Pri zariaďovaní nekupovala nič nové. Prednosť dala veciam, ktoré už niečo zažili a majú dušu. Krásne sa tu vynímajú staré očalúnené stoličky a kreslá, ale aj hrnčeky, obrazy či drevené misy. Dobrú službu plnia aj koberčeky s nápadným vzorom pri kozube a kravská koža na podlahe pod stolíkom.

Všetky fotky Katkinej chalupy nájdete v našej GALÉRII.

Autor: Daniela