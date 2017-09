Raperka Iggy Azaela smúti po rozchode a predáva svoju luxusnú vilu s obrovským bazénom

Austrálska raperka s tvrdými textami no anjelským vzhľadom Iggy Azaela má dnes fanúšikov po celom svete. Viac ako jej hudba však bulvár samozrejme zaujíma jej súkromie, nuž a to v súčasnosti nie je prechádzka ružovou záhradou. Iggy sa totižto rozišla so svojim priateľom Nickom Youngom, s ktorým svoj vzťah dotiahli tak ďaleko, že si spolu kúpili hniezdočko lásky. Vilka s obrovským bazénom a krásnou záhradou kedysi patrila Selene Gomez, no a dnes, po rozchode, páru nezostáva nič iné, len dom predať.

Vila niekdajšieho páru sa nachádza v kalifornskej Tarzane, má šesť spální, deväť kúpeľní a pár sa ju rozhodol predať za 3,25 milióna dolárov. Na trhu s realitami je v ponuke už od apríla tohto roku a zdá, že si našla nového majiteľa. Ten sa bude tešiť z krásneho bývania z 50. rokov minulého storočia, na rozlohe 615 m2 a s krásnym výhľadom na San Fernando Valley. Zatiaľ čo záhrady sú úžasnou relaxačnou zónou, interiér domu je vybavený luxusne tak, že domácim tu jednoducho nesmie nič chýbať. Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová