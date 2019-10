Roky čakal Sajfa na svoje dieťa a teraz jej pripravil TAKÚTO izbu? Je to hanba...

Ostrieľaný moderátor mal v súkromsí vydarenú sériu úspechov. So svojou životnou láskou oslávili tretie výročie manželstva, presťahovali sa do nádherného domu a pred pár dňami sa mu narodila dcérka, ktorá dostala meno Sára. Pôvod mena pochádza z hebrejského Šáráh, čo znamená kňažná, vznešená.

Sára je žena s veľkým šarmom a s množstvom tajných želaní a snov. Býva tajomná, stále si necháva nejakú tú zdravú rezervu a práve vďaka svojmu menu dosiahne vo svojom živote naozaj veľký úspech. Mala by však na prvé miesto stavať vždy rozum, nie city, lebo ak sa stane obeťou nešťastnej lásky alebo sklamania, potom jej optimizmus a chuť do práce budú slabé.

Táto žena potrebuje vysoké ciele a vychutnáva boj o každú priečku na rebríčku vlastnej kariéry. Vždy si zvolí komplikovanejšiu cestu, nebaví ju ľahké víťazstvo, potrebuje si sama dokázať svoju cenu a schopnosti. Nakoniec sa teda dostane na špičku a dosiahne úspech, ale nebude to zadarmo - nebude mať rodinu či blízkych priateľov, ale ona dobre vie, že nemôže mať všetko naraz a že za všetko sa platí.

Profil mena, ktoré manželia zvolili pre svoju dcéru, sa nápadne podobá charakteru Sajfovej manželky, Veroniky, o ktorej sa vyjadril: "Tebe skláňam poklonu, lebo ty si taká levica, taká bojovníčka, že všetky moje výkony a sebazaprenia sú oproti tomu, čo si dokázala, úplne nič! Ty, láska moja, dokážeš zatlačiť aj otáčacie dvere." Sajfa bol pri pôrode, čo vysvetľuje tieto jeho slová.

Iron lady

Veronika Cifrová Ostrihoňová nechcela celé tehotenstvo prezradiť pohlavie bábätka. "Poviem len, že som bola veľmi prekvapená, lebo som si myslela, že by som bola lepšia mama tomu druhému pohlaviu. Určite to dieťaťu nebudem komplikovať a zvolíme veľmi krátke meno, keďže ja sama viem, čo to znamená mať dlhé krsté meno aj priezvisko," priznala Veronika, ktorá bola presvedčená, že jej železný prejav lepšie vychová syna.

Čierna izba

Manželia, ktorí milujú Ameriku a potrpia si na kvalitné veci, zvolili pre svoju Sáru netradičnú detskú izbu. Nevybrali pastelové či ružové farby, ale ani tie neutrálne. Rozhodli sa pre kombináciu bielej a čiernej, pričom čierne hrubé pásy vyzerajú ako klávesy na klavíri. Vieme, že dnes sú moderné rôzne podoby detskej izby, ale čierna farba sa s bábätkami skutočne nespája.

Feng šuej radí...

Paradoxom je, že to čo je výhodou farieb, je zároveň aj ich nevýhodou. Majú totiž schopnosť ovplyvňovať náladu. A to pozitívne, ale aj negatívne. V detskej izbe by ste sa preto mali radšej vyhnúť čiernej (vyýnimkou môže byť malý koberec či dekorácie), tmavomodrej a šedo-zelenej. Keďže tieto farby energiu tlmia, dieťa by mohlo byť často unavené.

Ani hnedá farba sa do tejto miestnosti veľmi nehodí. Navyše, deti ju ani neradia medzi svoje obľúbené. Výnimkou je v tomto prípade posteľ, ktorú keď kúpite v prevedení masívu, nič ňou nepokazíte. Aj tá sa však môže namorením ladiť do rôznych odtieňov, pokojne aj bledších tónov. Veríme, že Sára bude levica po mame a bude vždy plná energie napriek farbe detskej izby.

Autor: Agáta