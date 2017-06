Tajnosti okolo pôrodu, potom veľké sťahovanie: Beyoncé svoje dvojičky previezla do TOHTO luxusu!

Odkedy kráľovná súčasnej populárnej hudby a šoubiznisu všeobecne, snedá kráska Beyoncé, oznámila svoje tehotenstvo, médiá sa zlbáznili. Už niekoľko mesiacov pred pôrodom tipovali pohlavie dvojičiek, ich mená, budúci šatník či to, ako budú vychádzať so svojou staršou sestrou, Blue Ivy. Najväčší ošiaľ však prišiel posledný mesiac, pretože speváčka sa pochopiteľne utiahla do súkromia a o jej pôrode sa vonku dostalo len veľmi málo informácií. Jedno však vieme, a to kde si rodinka bude nasledujúce týždne alebo mesiace užívať. A teda je to luxus, o ktorom sa nám ani nesnívalo!

Autor: Mária Ambrozová