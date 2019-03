Tak táto celebrita má vkus: Každý by chcel bývať ako Mandy Moore!

Čerstvo vydatá Mandy Moore, ktorá momentálne hviezdi v show This Is Us a jej manžel Taylor Goldsmith, frontman rockovej skupiny Dawes sa po roku strávenom hľadaním domu a následnou rozsiahlou rekonštrukciou, konečne usadili. Herečka vytvorila nádherný domov pre seba, svojho manžela a ich psíkov Joni a Jaksona.

Obklopení prírodou

Trvalo to takmer rok, kým si čerství novomanželia našli miesto, ktoré ich ohúrilo. Perfektný dom na začatie ich nového života sa nachádza v Kalifornii, konkrétne v Pasadene s úžasnými výhľadmi na hory a údolie San Gabriel, núdzu o krásne výhľady teda mať nebudú.

Pár sa rozhodol, že chcú zachovať pôvodného ducha domu, preto si na pomoc zavolali renomovanú dizajnérku a architektku. Spoločne obnovili pôvodné detaily, ako sú svetlé tehlové steny, podlahy a krbové obloženie, a súvisle a nerušene prešli k modernejším doplnkom.

Mramor, zlato a biela

V dome cítiť jemnú ženskú ruku, Mandy priznala, že jej manžel nechal väčšinu rozhodnutí na nej a tíme odborníkov. Jeho hlavné podmienky sa týkali kníh, keďže je vášnivý čitateľ. Takisto ako čitateľ je aj hudobník, preto si presadil miesto na hudobné nástroje a špeciálne miesto na gramofón.

Zvyšok je tvorený podľa predstavy herečky. Priestor okolo domu tiež nezostal nevyužitý, a krásne kontrastuje s drsnou horskou prírodou. Za domom sa nachádza obrovská terasa s nádherným bazénom.

Perfektné kombo

V každej miestnosti, áno dokonca aj v kúpeľni, dominujú veľké okná od podlahy až ku stropu, dom je vďaka tomu veľmi svetlý a svieži. Biela farba kameňa na podlahách pôsobí skutočne luxusne, podlahy sú rovnaké ako v interiéri tak aj na terase. Okrem bielej kamennej podlahy, použili kameň, konkrétne mramor aj v kuchyni a kúpeľniach a nemohli spraviť lepšie.

Všetko to je už len vycibrené a doplnené jemnými zlatými doplnkami. Posledným materiálom, ktorý je zastúpený vo väčšom množstve je drevo, ktoré perfektne dopĺňa ostatné materiály. Jednoducho nie je čo vytknúť.

Balans

Pre každý luxusný kúsok je tu vyváženie v podobe osviežujúceho a lacnejšieho náprotivku, pretože herečka sa nestránila nakupovať aj v maloobchodných predajniach. A teda všetko čo ušetrila na veciach, ktoré nemusia byť dizajnérskym skvostom hodným celý majetok, vyvážia niektoré originálne kúsky. To dáva nádej komukoľvek, kto chce svoj dizajn ladiť v štýle Mandy Moore.

Viac fotografií tohto úžasného domu nájdete v našej galérii.

Autor: Ľudmila