Takto býva hviezda bláznivého teenagerského filmu, Jason Biggs

Ak si pamätáte bláznivú komédiu plnú teenagerov s názvom Prci prci prcičky, potom si ju určite spájate s touto postavičkou. Herec Jason Biggs si v sérii filmov zahral jednu z hlavných postáv, Jima Levensteina, no jeho kariéra pokračuje aj dnes a herec si užíva popularitu vďaka seriálu Orange Is the New Black. Spolu s manželkou, taktiež herečkou Jenny Mollen dnes podnikajú veľký krok. Predávajú svoje krásne bývanie v New Yorku.

Prečítajte si aj o vintage bývaní, ktoré kedysi patrilo herečke Kirsten Dunst

Úžasný loft kúpil pár už v roku 2008 a počas rokov si tu vytvorili útulné, moderné, hravé bývanie plné zaujímavého zariadenia a umeleckých diel. Na štýlovosti mu dodávajú odhalené drevené trámy, tehlové steny či priznané vodovodné rozvody. Dokopy tri spálne sú plné textúr a kontrastu dreva so žiarivými farebnými prvkami. Viac ako 200 m2 priestoru loftu dopĺňa veľká strešná terasa s posedením a grilom, ktorá ponúka krásny výhľad na mesto a rieku Hudson. Za toto bývanie si herec pýta 2,995 milióna dolárov.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk