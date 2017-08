Trump sa pochválil najväčšími vincami na svete v meste tragédie Charlottesville. Pravda je však niekde inde

Tragédie v rôznych častiach sveta dnes zapĺňajú titulky novín a večerné správy takmer na pravidelnej báze a smutná správa z amerického štátu Virginia a mesta Charlottesville je jednou z tých čerstvých. V nedeľu, 13. augusta, tam útočník autom narazil do protestujúceho davu a nezaobišlo sa to bez desiatok zranených aj jednej obete. Prezident USA, Donald Trump sa k tragédii vyjadril až na naliehanie spoločnosti a svojich poradcov a nezabudol spomenúť aj to, že k mestu má osobitý vzťah, pretože tam vlastní dom, teda vinice, a sú to jedny z najväčších viníc v Spojených štátoch. Pravda to však úplne nie je.

Krásny areál plný zelene, viníc, niekoľkých nehnuteľností, vodných plôch i pasienok, má rozlohu 210 akrov a v súčasnosti sa o všetko stará syn prezidenta, Jack. Hlavnou hviezdou miesta je veľký hotel postavený na golfovom ihrisku, ktorý okrem ubytovania v krásnom prostredí ponúka aj priestory pre oslavy a svadby. Pozrite si ho zblízka v našej FOTOGALÉRII. 210 akrov však rozhodne nestačí na titul najväčších viníc v USA. Finger Lakes's Wagner Vineyards Estate Winery v štáte New York, má rozlohu 250 akrov a produkuje 50 000 sudov vína ročne, zatiaľ čo Trumpova vinica "len" 36 000. Nuž a tá najväčšia vinica na území Spojených štátov má neuveriteľných 23 000 akrov pozemkov a produkcia vína je taktiež neporovnateľne vyššia.

Autor: Mária Ambrozová