VIDEO: Ellen Pompeo 4 roky rekonštruovala, dnes si užíva luxus

História domu sa nesie až do roku 1929, kedy začala jeho výstavba pod vedením Paula Williamsa na základe zadania od hviezdy nemých filmov Antonia Morena. O rok neskôr bola stavba hotová, no pri jej kúpe pred niekoľkými rokmi z nej bola už len stará relikvia. V tej ale herečka videla skrytý potenciál, a za pomoci svojho dvorného dizajnéra Martyna Lawrence Bullarda sa pustila na cestu rekonštrukcie, ktorá trvala takmer 4 roky.

Bullard a Ellen Pompeo sa poznali z minulosti vďaka práci dizajnéra aj na jej predošlom dome. Ľudsky aj kreatívne si ich povahy sadli a tak táto ich ďalšia spolupráca bola len prirodzeným vývojom udalostí. Dizajnér si zamiloval štýl, v akom sa výsledný efekt domu nesie. Maximálne pohodlie, oversize kúsky, náhodne pohodené vankúše, cez sedačky prehodené jemnučké deky. V tomto dome nenájdete vitríny plné cenností, ktoré sú len na ozdobu a báli by ste sa ich dotknúť. Práve naopak. Veľa praktickosti a účelovosti nájdete vo všetkom vybavení.

Jediná vec, na ktorej sa prvotne dizajnér s majiteľkou domu nezhodli bola jedáleň. Zatiaľ čo herečka v nej nevidela nič iné ako pár vecí na vyhodenie a škaredý drevený obklad, Bullard ju presvedčil, že práve ten vytvorí tú správnu atmosféru a spolu s kombináciou efektného nábytku sa nakoniec stala obľúbenou miestnosťou domácich. Voľnú ruku dostal dizajnér aj v kuchyni, ktorú pred tým tvorili tri maličké, samostatné izby, ktoré boli od dvadsiatych rokov minulého storočia nedotknutým priestorom, no po prebúraní pár priečok sa spojili v jednu krásnu priestrannú rodinnú kuchyňu, ktorá tvorí srdce sladkého domova trojčlennej rodinky.

Najväčšou výzvou z pohľadu štruktúry a rovnako vysokých nákladov sa stali dve súčasti nehnuteľnosti. Prvou bol balkón, ktorý dostal nový šat a druhou jedna veľká kopa hliny, na ktorej dom stál. Takmer celý jeden aker priestoru záhrady je však v súčasnosti prepracovaný do detailov a tvorí neodmysliteľnú súčasť pozemku. Dnes, keď je interiér aj exteriér domu do posledných detailov dotiahnutíý, sa herečka môže poriadne pochváliť, pretože práve vďaka jej vlastným zásahom do dizajnérovej práce sa stal tento dom domovom.

Zdroj: youtube.com/Architectural Digest

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk