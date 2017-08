VIDEO: Poďte na návštevu ku krásnej Cindy Crawford. Pozýva na slnečnú pláž v Malibu

>>> VIDEO nájdete pod článkom <<<

Cindy Crawford je už desaťročia synonymom dokonalej krásy. Hviezda nespočetného množstva fashion magazínov, prehliadkových mól, dokonca videoklipov, či filmov, má dnes už niečo po päťdesiatke a stále je kráľovnou. So svojou rodinkou si užíva pokoj a pohodu vo svojej vilke na pláži v Malibu, do ktorej nedávno pustila zaujímavý projekt časopisu Vogue, zvaný "73 questions" (73 otázok). Ten už absolvovalo množstvo hviezd, medzi inými Selena Gomez, Blake Lively, Nicole Kidman, Iggy Azaela či sama Anna Wintour a spočíva v príjemnom rozhovore otázka-odpoveď medzi aktérom za kamerou a samotnou celebritou pred objektívom. Tie sa zväčša prechádzajú po svojich vlastných domoch, vilách či kanceláriách. Okrem toho, že sa počas interview o kráskach mnohé dozviete, zblízka sa pozriete aj na ich bývanie.

Crawford kameru víta pred masívnymi drevenými dverami, prechádza priestrannou halou do kuchyne, ležérne pripraví kávu, presunie sa na terasu ohlučenú morskými vlnami, v pozadí vidieť krásny bazén a nakoniec sa presúvame do jej pracovne. Po ceste sa dozvedáme, že nikdy nezabudne na trend veľkých vypchávok na plecia, že miluje kaviár a čokoládu, jej najpamätnejšou spomienkou je prehliadka módnej značky Versace z roku 1991 alebo aj to, že má psy s menami Salt a Pepper (prekl. Soľ a Korenie). Pozrite sa sami.

