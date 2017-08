Will Smith si na natáčania vozí svoj vlastný dom. Je to príves za 2,5 milióna $! (+VIDEO)

>>> VIDEO nájdete pod článkom <<<

Vtipné hlášky, zamatový hlas, hudobná kariéra a herecký talent. Týmto všetkým oplýva známy herec Will Smith, ktoré si určite pamätáte z množstva populárnych filmov, seriálov či dokonca vďaka jeho raperským počinom. Smith má za sebou veľa úspešných snímok ako Muži v čiernom, Dni nezávislosti, Ja, robot, Hancock či Bad Boys. A aj napriek tomu, že hercovi pomaly ťahá na päťdesiatku, určite nemieni vo svojej práci poľaviť. Na pláne má natáčanie minimálne piatich nových filmov až do roku 2019 a my vám dnes ukážeme, kde "na pľaci" má Smith svoje miesto.

Byť ďaleko od rodiny a meniť hotel za hotelom, určite nie je ľahké. Preto to Smith tak, ako mnohé iné celebrity (Mariah Carey alebo manželia Beckhamovci), vymyslel po svojom. Siahol hlboko do vrecka a vysolili 2,5 milióna $ za svoj vlastný, super luxusný obytný príves, ktorý obýva počas niekoľkých týždňov natáčania. Ako to v jeho príbytku na kolesách vyzerá?

Sám herec príves nazýva "The Heat" (prekl. horúčava), aj keď zrejme je to interný vtip. Zvonku bývanie vyzerá ako veľká plechová krabica s tmavými oknami, no vnútri je to o niečo zaujímavejšie. Interiér je samozrejme vybavený mimoriadne luxusne. Už to, že nábytok je z krásne lakovaného dreva núti návštevníka zabudnúť na to, že práve vošiel len do obyčajného prívesu. Nechýba pohodlné posedenie, miesto na spanie, kuchynka, toaleta či sprcha a aj televízor, pripojenie na internet a satelit. Na cestách predsa hercovi nesmie nič chýbať.

Autor: Mária Ambrozová