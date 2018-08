Zachcelo sa vám bývať ako kráľ rock'n rollu? Teraz máte jedinečnú možnosť!

Kráľ rock'n rollu, sympatický fešák s dokonalým účesom, nezabudnuteľným hlasom a typickým pohybmi, Elvis Presley. Nezabudnuteľná hviezda, ktorá mala tragický a nečakaný koniec je dodnes oslavovaná a fanúšikovia ešte aj dnes na maškarných báloch preberajú jeho podobu a dvojníkov by sme na svete našli stovky. Presleyho kritici označili ako "samotný rock'n roll" a mnohí veria, že jeho smrť bola len nafingovaná a spevák stále žije niekde medzi nami a pripravuje triumfálny návrat na scénu. Je to síce dosť bláznivá predstava, no fanúšikovia, ktorí stále nevedia na svoj idol zabudnúť majú už niekoľko mesiacov šancu získať kúsok, ktorý mu patril. Na trhu sa objavil dom, kde Presley a jeho milovaná Priscilla prežili krásne 60. roky.

Pôsobivá vilka sa nachádza neďaleko centra Los Angeles a Beverly Hills, v časti Trousdale, kde si v susedstve sladký domov užívali napríklad Frank Sinatra, Dean Martin alebo nedávno Jennifer Aniston. Takmer 500 m2 krásneho bývania ponúka výhľad na veľký Hollywood, interiér s vysokými stropmi plný slnka, úžasnú kuchyňu, dekor v štýle 70. rokov alebo bazén a vírivku. Štyri spálne poskytnú priestor pre 8 osôb a v prípade, že by ste si chceli tento luxus užiť, nebude to lacná záležitosť. Prenájom domu na jednu jedinú noc siaha ku 4000 $ a minimálne si ho môžete prenajať na 5 nocí.

Autor: Mária Ambrozová