Známa herečka predáva krásny bungalov uprostred Hollywoodu. Koľko zaň pýta?

Známa herečka Katherine Moennig, ktorá sa kvôli svojmu vzhľadu a vystupovaniu dostala do povedomia fanúšikov najmä vďaka filmovým postavám homosexuálnych a transsexuálnych žien, je dnes uznávanou herečkou aj vďaka množstvu seriálov, v ktorých sa objavila. Bol to napríklad seriál Dexter, Zákon a poriadok, Kriminálka Miami alebo stále bežiaci kriminálny, dramatický seriál Ray Donovan. Moennig vstúpila aj do vôd modelingu a ak vám rebelka pripomína napríklad Meg Ryan, pátrajte po podobnosti ďalej. Herečka je totižto sesternicou slávnej Gwyneth Paltrow.

Moennig sa rozhodla predať svoj štýlový bungalov ukrytý v srdci Hollywood Hills, ktorý pochádza z 50. rokov minulého storočia a pýta si zaň "len" 1,115 milióna dolárov. Hľadá sa teda nový majiteľ, ktorý si zamiluje odhalené stropné trámy, krásne drevené podlahy, projekt otvoreného priestoru, šikovnú kuchyňu plnú dreva a dve spálne plné luxusu s výhľadom na veľký kaňon pod domom. Dom prešiel nedávno rekonštrukciou a okrem moderného interiéru ponúka aj pohodlie domova pri otvorených kozuboch či vlastnú terasu a to všetko pod drobnohľadom bezpečnostných kamier.

Autor: Mária Ambrozová