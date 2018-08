Známa herečka pustila fotografov do svojho farebného newyorského apartmánu. Poďte na návštevu aj vy

Mindy Kaling je možno meno, ktoré vám veľa nenapovie, no tvár herečky je rozhodne známa. Hviezda s orientálnymi koreňmi v súčasnosti žne úspech ako predstaviteľka doktorky v seriáli The Mindy Project, taktiež ju môžete poznať zo seriálu The Office, objavila sa aj po boku Justina Timberlaka vo filme Hlavne nezáväzne, v romantickej komédii 40 rokov panic a svoj hlas požičala niekoľkým animovaným postavičkám v rozprávke Ja, zloduch alebo V hlave. Okrem toho ju Hollywood pozná aj ako spisovateľku a producentku. Dnes nás Mindy pozýva na návštevu, vstúpte.

Herečka priznala, že jej bývanie v New Yorku je o niečo sofistikovanejšie a uhladenejšie než „divočina“, ktorú má v Los Angeles. Na pomoc si pri dekorovaní svojho apartmánu na Manhattane prizvala tím šikovných odborníkov zo spoločnosti The Studio at One King´s Lane. Tí jej vytvorili domov skutočne hodný hviezdy, kde sa štýlový minimalizmus mieša s odvážnou farebnosťou jednotlivých kúskov. Nahliadnite do našej FOTOGALÉRIE.

Štýlovo sa zariadenie interiéru ťahá do horúceho Maroka, o čom svedčí výber materiálov – koža, slama, tkané koberce, hrubé deky a obliečky dekoratívnych vankúšov. Minimalistický podklad bielej a čiernej striedajú odvážne vzory a navyše sa miešajú s kusmi nábytku, ktoré by mnohí zaradili do retro štýlu. Aj napriek tomu, že podľa opisu možno bývanie herečky vyzerá ako poriadny chaos, vôbec to tak nie je. Presvedčte sa sami.

Autor: Mária Ambrozová